Zelena salata i lisnato povrće

Spanać, blitva i salate ujutru deluju savršeno sveže jer su često poprskane vodom. Međutim, taj „sjaj” vara, već do podneva mogu da počnu da venu. Prava svežina se prepoznaje po čvrstini stabljike, a ne po izgledu.

Jagode i maline

Ovo voće je najosetljivije i u ranim satima često izgleda bolje nego što jeste. Gornji sloj gajbe može biti lep, dok je donji već omekšao ili počeo da propada. Zato uvek treba proveriti dno gajbe pre kupovine.

Paradajz

Ujutru se najčešće nude tvrdi, nedozreli plodovi, jer zreli paradajz dolazi kasnije u toku dana. Najbolji se prepoznaje po mirisu, a ne po savršenoj boji i tvrdoći.

Najbolje cene i kvalitet često se dobijaju oko 11 - 12 časova, kada prodavci spuštaju cene kako bi prodali ostatak robe. Zato vreme kupovine na pijaci može biti važnije od same ponude.