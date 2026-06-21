Sezona lubenica je u punom jeku, a društvenim mrežama širi se snimak koji je mnoge iznenadio jednostavnošću i brzinom pripreme ovog omiljenog letnjeg voća.

Za razliku od uobičajenog načina sečenja, kada se lubenica prvo deli na pola, zatim na kriške, a potom na manje komade, u ovom videu koristi se potpuno drugačija tehnika. Kriška lubenice ostaje u kori, a nožem se pravi mreža rezova - prvo u jednom smeru, zatim u drugom, odnosno horizontalno i vertikalno.

Nakon toga nož prolazi i uz samu koru sa obe strane, čime se kockice potpuno odvajaju od spoljnog dela. Dovoljan je samo jedan pokret da se kriška izvrne iznad činije, a svi savršeno isečeni komadi sami ispadnu u posudu.

Mnogi korisnici društvenih mreža oduševljeni su ovim trikom jer štedi vreme, smanjuje nered u kuhinji i omogućava da lubenica za svega nekoliko sekundi bude spremna za posluživanje. Drugi priznaju da godinama seku lubenicu na klasičan način i da im nije palo na pamet da postoji toliko jednostavnije rešenje.

Ako ovog leta želite da izbegnete lepljive ruke i gomilu prljavog posuđa, možda je upravo ovaj način sečenja trik koji vredi isprobati.