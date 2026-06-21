Nataša, koja tamo boravi na odmoru, podelila je video-snimak ispred jednog supermarketa i priznala da ju je ono što je videla potpuno iznenadilo.

Na snimku se vidi par koji izlazi iz prodavnice. Dok žena u obe ruke nosi prepune kese, muškarac pored nje hoda potpuno opušteno, bez ijedne torbe ili pokušaja da joj pomogne. Upravo taj detalj privukao je pažnju autorke videa.

Video je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i komentara. Jedni smatraju da je reč o nedostatku pažnje i osnovne kulture, ističući da bi partneri trebalo da dele obaveze i pomažu jedno drugom, posebno kada je reč o nošenju teških kesa.

Sa druge strane, bilo je i onih koji upozoravaju da se na osnovu nekoliko sekundi snimka ne može zaključiti šta se zaista dogodilo. Pojedini korisnici naveli su da je moguće da je muškarac ranije nosio stvari, da žena sama insistira da nosi kese ili da postoji okolnost koja nije zabeležena kamerom.

Bez obzira na različita mišljenja, snimak je ponovo otvorio raspravu o svakodnevnim gestovima pažnje u partnerskim odnosima i pitanju da li se male stvari, poput pomoći pri nošenju namirnica, i dalje smatraju znakom poštovanja i brige ili su isključivo stvar ličnog dogovora među partnerima.

A šta vi mislite? Šta se ovde desilo?



