Tri horoskopska znaka osećaju ogromnu sreću tokom Punog Meseca u Strelcu 31. maja 2026.

U nedelju se nešto zaokružuje i privodi kraju, donoseći veliku radost u naše živote.

Za mnoge, ova lunacija simbolizuje završetak nečega što je očajnički moralo da bude okončano. Takođe predstavlja ostvarenje naših želja. Energija Punog Meseca je snažna, možda i jedna od najsnažnijih kosmičkih energija koje poznajemo. Za ove horoskopske znakove ovaj dan donosi obilje radosti. Uradili smo ono što je trebalo da uradimo i sada smo spremni da se sreća vrati u velikim, prelepim talasima.

Ovan

Tokom Punog Meseca u Strelcu iznenada osećate više entuzijazma da se posvetite stvarima koje vam donose radost. Neko vreme bilo je kao da ste ostavili svoju sreću iza sebe i zaboravili na stvari koje volite.

Možda se to dešava kada preuzmete previše odgovornosti, Ovnovi. Počeli ste da se poistovećujete isključivo sa poslom i zaboravili da život nudi mnogo više od karijere.

Ovaj dan vas podseća da ste po prirodi osoba koja voli zabavu, čak i ako ste to na neko vreme zaboravili. Veliku radost pronalazite u druženju sa prijateljima i odlascima na zabavne događaje. Prija vam i malo običnog odmora. Tokom ove snažne lunacije pronalazite bolji balans između posla i privatnog života, a sreća se vraća punom snagom.

Vaga

Na ovaj dan očekuje vas prijatno iznenađenje, Vage, i ono ima veze sa vašim sopstvenim stavom. U nedelju ste veoma dobro raspoloženi. Važno je da to primetite, jer niste uvek toliko vedri.

Čini se da Puni Mesec u Strelcu ima isceljujući efekat na vas. Kao da odjednom uspevate da ostavite određene probleme u prošlosti. Učinili ste sve što ste mogli, a sada je vreme da krenete dalje, oslobođeni starih tereta.

Upravo tada radost počinje da zauzima stabilnije mesto u vašem životu. Ova lunarna energija inspiriše vas da budete pozitivni, znajući da odavde možete samo napredovati. Pred vama je mnogo lepih stvari kojima možete da se radujete.

Vodolija

Tokom ovog dana vaša perspektiva se potpuno menja, Vodolije. Sada imate optimističniji pogled na nešto što je već dugo prisutno u vašem životu. Stvari su postale pomalo ustajale, a tokom Punog Meseca u Strelcu spremni ste da napravite neophodne promene.

Tokom ovog lunarnog događaja shvatate da je veliki deo zastoja posledica dosade. Ne dopada vam se pomisao da vam je dosadilo nešto u šta ste uložili toliko energije, ali istina je ipak istina.

Ovo saznanje omogućava vam da svom interesovanju pristupite iz potpuno nove perspektive. Vaš stari pristup neko vreme je funkcionisao, ali sada je vreme za promene i za to da radost preuzme glavnu ulogu. Oslobodite se dosade i osetite sreću koju vam to donosi, prenosi Your Tango.

