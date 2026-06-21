Na rizik od bolesti srca utiču brojni faktori, uključujući i ono što jedemo i pijemo, a s jednim pićem, prema kardiolozima, treba biti posebno oprezan. Na pitanje koje piće nikada ne bi pili, tri kardiologa dali su isti odgovor.

Piće koje kardiolozi izbegavaju

"Visoki krvni pritisak ili hipertenzija jedan je od najčešćih i najozbiljnijih faktora rizika za mnoga teška stanja, uključujući bolesti srca", objašnjava dr. Čeng-Han Čen, interventni kardiolog i medicinski direktor Programa za strukturne bolesti srca u medicinskom centru MemorialCare Saddleback. "Ono što jedemo i pijemo može imati veliku ulogu u tome koliko dobro kontrolišemo krvni pritisak", dodaje.

Sva tri kardiologa složili su se da su energetska pića napitak koji bi radije izbegavali. "Energetska pića, bogata kofeinom i drugim stimulansima, mogu ozbiljno naštetiti srcu", ističe dr. Hosam Hmoud, kardiolog u bolnici Lenox Hill.

Dr. Hmoud objašnjava da energetska pića često sadrže visoke doze kofeina, što može povisiti krvni pritisak i dodatno opteretiti srce. "Veće opterećenje srca može dovesti do zadebljanja srčanog mišića i potencijalno do otkazivanja srca", kaže. Dodaje da povišeni pritisak može ubrzati nakupljanje plaka u arterijama, što povećava rizik od srčanog i moždanog udara.

Ipak, manje količine kofeina, do 400 miligrama dnevno, sigurne su za većinu ljudi, kaže dr. Bler Suter, kardiološkinja iz medicinskog centra Wexner Univerziteta Ohio State.

"Kofein je najčešće korištena farmakološki aktivna materija na svetu i smatra se sigurnim kada se koristi u malim ili umerenim količinama", navodi.

Problem je u tome što neka energetska pića sadrže vrlo visoke doze kofeina, uz dodane šećere i stimulanse poput guarane, taurina i L-karnitina. Prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, poznatom kao CDC, takva kombinacija može povisiti krvni pritisak i ubrzati rad srca.

Dr. Čen upozorava da to može biti problematično za svakoga, a posebno za osobe koje već imaju bolesti srca. "Kod pacijenata koji su imali aritmiju, odnosno poremećaj srčanog ritma, visoke doze kofeina mogu pogoršati simptome poput lupanja ili preskakanja srca", dodaje dr. Suter.