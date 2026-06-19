Većina ljudi barem se jednom u životu susrela s vrtoglavicom, no taj simptom ponekad može upućivati na zdravstvene probleme koje ne bi trebalo zanemariti. Doktorka Punam Krišan upozorila je da se vrtoglavica ne bi smela olako shvatati, posebno ako se često ponavlja. Kako ističe, može se manifestovati kao osećaj slabosti, ošamućenosti ili utisak da se prostorija okreće, a razumevanje vrste vrtoglavice može pomoći u otkrivanju njenog uzroka.

Vrtoglavica može biti simptom različitih stanja, uključujući dehidrataciju, toplotnu iscrpljenost, nizak krvni pritisak, pad šećera u krvi, vertigo, probleme s unutaršnjim uhom, migrenu, stres ili anemiju. "Ako je vrtoglavica uporna, ako se stalno vraća i utiče na kvalitet vašeg života, važno je otići na pregled", upozorila je dr. Punam u BBC-jevoj emisiji Morning Live. Dodala je da je važno što preciznije opisati simptome kako bi se lakše postavila dijagnoza.

Šta može uzrokovati vrtoglavicu?

Prema NHS-u, vrtoglavicu mogu uzrokovati i nagli pad krvnog pritiska, nuspojave lekova te problemi s unutarnjim uhom. Može biti povezana i s upalom uha, migrenom, stresom, teskobom ili anemijom zbog nedostatka gvožđa. Dr. Krišan istakla je i da se kod žena može javiti tokom perimenopauze zbog hormonalnih promena.

Kako navodi NHS, osećaj vrtoglavice često prolazi sam od sebe, a simptomi se mogu ublažiti na nekoliko načina:

Leći i mirovati dok vrtoglavica ne prođe

Ustajati polako

Kretati se sporo i oprezno

Odmarati se dovoljno

Piti puno tečnosti, posebno vode

Tokom vrtoglavice preporučuje se izbegavati kafu, cigarete, alkohol te aktivnosti poput vožnje, penjanja na merdevine ili upravljanja mašinama. Ako se simptomi ne povuku ili se stalno vraćaju, potrebno je javiti se lekaru.

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