Tokom toplotnih talasa održavanje hidratacije postaje važnije nego inače. Iako većina ljudi poseže za vodom kada želi nadoknaditi tečnost, lekari ističu da postoje i druga pića koja mogu pomoći telu da duže ostane hidrirano.

Doktorka Nataša Fernando tvrdi da mleko može biti čak i bolje od vode. Objasnila je da mleko sadrži šećer, proteine, masti i natrijum, koji pomažu telu da duže zadrži tečnost. "Ne morate se oslanjati isključivo na vodu kako biste ostali hidrirani", istakla je, piše Daily Express.

Koji su još dobri izbori za hidrataciju?

Dr. Fernando navodi da je i sojino mleko dobar izbor jer sadrži elektrolite koji pomažu rehidrataciji. Preporučuje i kokosovu vodu te sok od krastavca, dok voće i povrće bogato vodom, poput lubenice i krastavaca, takođe može pridoneti unosu tečnosti tokom vrućina.

NHS upozorava da među najčešće znakove dehidratacije spadaju žeđ, ređe mokrenje, vrtoglavica, umor, suva usta i tamnožuti urin jakog mirisa. Ti simptomi mogu upućivati na to da telu nedostaje tečnost i da je potrebno povećati unos napitaka.

U slučaju dehidratacije NHS savetuje konzumiranje dovoljno tečnosti u manjim gutljajima, a po potrebi koristiti i oralne rehidracijske otopine. Ako se pojave ozbiljniji simptomi poput zbunjenosti, stalne vrtoglavice, ubrzanog rada srca ili neuobičajene pospanosti, potrebno je potražiti lekarsku pomoć.

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