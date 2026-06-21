Korisnik Fejsbuka Stefan Wajse Kotarac podelio je na svom profilu snimak koji je mnoge raznežio, ali i podsetio na važnu stvar na koju bi vozači trebalo da obrate pažnju tokom boravka u Grčkoj.

Na snimku se vidi nekoliko malih mačića koji su utočište pronašli u prostoru oko točkova parkiranog automobila, skrivajući se od visokih temperatura i tražeći hlad i sigurnost. Zbog toga je autor objave uputio apel svim vozačima da pre polaska provere vozilo i uvere se da se u tom delu ne krije neka životinja.

– U Grčkoj. Pogledajte dobro pre nego sto krenete negde! – poručio je uz video koji je ubrzo privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Tokom letnjih meseci u Grčkoj nije neuobičajeno da mačke i drugi mali napušteni ljubimci potraže zaklon ispod ili unutar automobila, gde pronalaze hladovinu i zaštitu od sunca. Upravo zato dovoljan je samo trenutak nepažnje da životinja bude povređena.

Jedan kratak pregled oko točkova ili lagano lupkanje po haubi i vozilu pre paljenja motora može biti jednostavan potez koji spašava život, zbog čega mnogi korisnici društvenih mreža pozdravljaju ovakva upozorenja i pozivaju vozače da budu dodatno oprezni, posebno tokom letnje sezone.

Da je ovo česta pojava ukazuje i komentar ispod videa:

– Stvarno ih je mnogo. I kod mene jako često se ovako se kriju. Uvek pazim i krećem polako.

Zaključak je samo jedan, izdvojite par sekindi, proverite vaše gume i sačuvajte živote maca!