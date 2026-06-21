Dok jedni tvrde da nema smisla prati zube pre jela, drugi ne mogu zamisliti početak dana bez osećaja svežine i čistih usta. Kako bi razrešila ovu dilemu, stomatološkinja dr. Jyothi Chintamani objasnila je šta preporučuje struka i zašto.

Dr. Jyothi ističe da je, koliko god se nekima činilo nelogičnim, pranje zuba pre doručka bolji izbor. "Kad se ujutru probudite, iza vas je nekoliko sati tokom kojih je stvaranje pljuvačke bilo smanjeno. Zbog toga se u ustima nakupljaju bakterije i plak", objasnila je.

"Pranje zuba odmah nakon buđenja pomaže ukloniti bakterije pre nego što počnete jesti."

To ima još jednu važnu prednost. Pasta za zube koja sadrži fluorid stvara zaštitni sloj na zubima pre nego što ih izložite hrani i piću. "Na taj način zubna gleđ je bolje zaštićena od kiselih namirnica i napitaka koje često konzumiramo za doručak", dodala je.

Šta ako ipak perete zube nakon doručka?

Mnoge popularne namirnice za doručak, poput bobičastog voća, kafe ili voćnih sokova, prirodno su kisele, čak i kada ih smatramo zdravim izborom.

Kisela hrana privremeno omekšava zubnu gleđ pa četkanje odmah nakon obroka može ubrzati njeno trošenje.

Zato stomatolog savetuje da ne posežete odmah za četkicom. "Ako više volite prati zube nakon doručka, pričekajte barem 30 minuta. To će pljuvački dati dovoljno vremena da neutrališe kiseline i ponovo uspostavi prirodnu ravnotežu u ustima", preporučila je.

Greška koju mnogi prave nakon pranja zuba

Prema preporukama britanskog Nacionalnog zdravstvenog sistema (NHS), nakon pranja zuba ne biste trebali ispirati usta vodom. Dovoljno je ispljunuti višak paste, jer ispiranje vodom uklanja fluorid sa zuba i smanjuje njegov zaštitni učinak.

Iz istog razloga nije preporučljivo odmah nakon četkanja koristiti ni vodicu za ispiranje usta, čak ni onu koja sadrži fluorid. Naime, i ona može isprati koncentrisani fluorid iz paste za zube.

Vodica za ispiranje usta može biti korisna u prevenciji karijesa, ali stručnjaci preporučuju da je koristite u neko drugo doba dana, primera radi nakon ručka, a ne odmah nakon pranja zuba. Nakon korišćenja vodice za ispiranje usta preporučuje se ne jesti i ne piti najmanje 30 minuta.