Gubitak kose uobičajena je briga mnogih ljudi i prirodno je zapitati se šta se smatra "normalnom" količinom gubitka kose nakon tuširanja. Istina je da gubitak kose može uveliko varirati od osobe do osobe i ono što se može smatrati normalnim za jednu osobu ne mora biti isto za drugu.

Procenjuje se da u proseku ispadne između 50 i 150 dlaka dnevno, kako piše Byrdie. To uključuje dlake koje prirodno ispadaju tokom dana, kao i dlake koje su izgubljene tokom aktivnosti kao što su tuširanje, četkanje ili oblikovanje kose.

Kada je u pitanju tuširanje, normalno je da izgubite nešto kose jer voda i šampon mogu pomoći da opustite kosu koja je spremna ispasti. Međutim, ako primetite da prekomerna količina kose opada tokom tuširanja, to može biti znak temeljnog problema, poput stresa, hormonalnih promena ili temeljnog zdravstvenog stanja.

Ako ste zabrinuti zbog gubitka kose tokom tuširanja, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste smanjili količinu izgubljene kose. Prvo, budite nežni kada perete i češljate kosu, jer agresivno četkanje ili oblikovanje kose može uzrokovati lomljenje i gubitak kose. Takođe možete pokušati koristiti češalj sa širokim zupcima ili četku s mekim vlaknima kako biste smanjili štetu.

Osim toga, važno je održavati zdravu ishranu i način života jer pravilna ishrana i fizička aktivnost mogu pomoći u rastu zdrave kose. Ako imate prekomerni gubitak kose, uvek je dobra ideja razgovarati sa stručnjaom kako biste isključili bilo kakve temeljne probleme i istražili moguće mogućnosti lečenja.