Banane su poznate po visokom udelu kalijuma, ali mogu pomoći i u održavanju zdravog nivoa holesterola. "Banane su, kao deo uravnotežene ishrane, izvrstan saveznik u održavanju zdravog nivoa holesterola", rekao je intervencijski kardiolog dr. Nadim Gelo za Parade. Objašnjava da su bogate topivim vlaknima koja pomažu u smanjenju LDL-a, odnosno "lošeg" holesterola.

Kardiolog dr. Šon Mendez pojašnjava da se topiva vlakna u crevima vežu za žučne kiseline nastale iz holesterola, čime pomažu njegovom izlučivanju iz organizma. Banane su pritom prirodno siromašne zasićenim mastima, a sadrže i antioksidanse poput vitamina C koji mogu pomoći u smanjenju upala i oksidativnog stresa povezanog s holesterolom.

Blago zelene banane imaju jednu prednost

Dijetetičarka Gabrijel Gambino ističe da manje zrele, blago zelenkaste banane sadrže više vlakana od potpuno zrelih. Jedna studija pokazala je da je svakodnevna konzumacija banana tokom 12 nedelja poboljšala razmeru LDL i HDL holesterola za 11 odsto. Ipak, Gambino savetuje umerenost zbog prirodnog šećera u bananama te preporučuje najviše jednu bananu dnevno.

Dr. Gelo preporučuje kombinovanje banana sa ovsenom kašom, orašastim plodovima ili grčkim jogurtom kako bi njihov učinak na zdravlje srca bio još bolji. "Ako banane spojite s grčkim jogurtom, svežim bobičastim voćem i pospete ih orašastim plodovima ili semenkama, dobićete doručak ili međuobrok koji je istovremeno zasitan i pogodan za optimalan nivo holesterola", zaključio je.

