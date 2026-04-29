Da se bira titula "kraljice voća" među sportistima, nema sumnje da bi banana pobedila! Banane jedu svi, bez obzira na sport, godine, ili bilo koji drugi kriterijum. Naravno, popularnost su banane dobile ne samo zbog svoje praktičnosti već i zbog niza zdravstvenih benefita.

Banana je voće koje ne sadrži masnoće i holesterol, a smiksanu možete da je koristite umesto putera kako biste izbegli ovu nezdravu namirnicu. Banana je bogata kalijumom, manganom, vitaminima B6 i C kao i vlaknima. Prosečna banana ima oko 110 kalorija.

Osim svega navedenoga, dokazano je da je bananu mudrije pojesti umesto slatkih energetskih napitaka. Naime, banana bolje utiče na nivo dopamina od energetskih napitaka, ali ga i zadržava na visokom nivou i sat vremena nakon konzumacije ovog voća.

Za to je zaslužan kalijum iz banane. Lekari preporučuju da jednu bananu pojedete pre spavanja, a drugu nakon buđenja. Mamurluk će biti znatno umanjen na ovaj način.