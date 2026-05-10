Iza nas je period od dugih sedam godina neprestanih i ogromnih promena. To su na svojoj koži osetili određeni znakovi Zodijaka od 2018. godine, a jedan od njih je bio posebno na udaru. Krivac za to nije retrogradni Merkur, već tranzit Urana. A ovog proleća 2026. godine ta planeta označava kraj jednog nepovoljnog ciklusa.
Naime, kada Uran prolazi kroz određeno sazvežđe, on pokreće pravi cunami događaja. To važi za znak u kom se nalazi, ali i za neke od njegovih astroloških prijatelja, koji usput osete te vibracije. A krajem aprila, nakon retrogradnog hoda u Biku, Uran je konačno prešao u znak Blizanaca.
Uran u Blizancima donosi oslobođenje
Uran je poznat kao glavni dežurni krivac za haos u Zodijaku. On predstavlja našu sposobnost da razmišljamo izvan okvira i da promenimo pravila igre, čak i ako to znači da ćemo usput sve srušiti do temelja. To je planeta slobode, pobune, iznenađenja i buđenja, podseća nas astrološkinja Pola Von Grut za Elle.
U astrologiji, Uran seje seme razdora, ali i seme budućnosti. Sa svojim pogledom usmerenim ka napred i večitom željom za nepredvidivim situacijama, ova planeta je provela punih sedam godina u sazvežđu Bika.
Tokom ovog perioda, Škorpija, Vodolija i Lav doživeli su astrološke zemljotrese bez presedana. Prolazili su kroz niz dubokih transformacija i neprestano menjali svoj životni kurs.
- Lavovi pronalaze novo uporište, posebno u odnosima sa drugim ljudima i bliskim vezama.
- Škorpije ulaze u fazu u kojoj neizvesnost više nije toliko zastrašujuća opcija.
- Vodolije se konačno osećaju oslobođeno od velikog tereta i sporosti koja ih je godinama sputavala.
Ipak, na ovoj listi nedostaje četvrti fiksni znak, onaj koji će zaista imati osećaj da je ponovo rođen.
Vreme je za kretanje napred
Bez ikakvog preterivanja, Bik sada može da kaže zbogom jednom od najvažnijih i najizazovnijih perioda u svom životu. U svakodnevnim navikama, međuljudskim odnosima, kao i u pogledu finansija i ljubavi, prisustvo Urana primoravalo je Bikove da se neprestano prilagođavaju i iznova osmišljavaju svoj životni put. Ponekad je taj proces bio vrlo bolan, a ponekad ispunjen ponosom. Možemo slobodno reći da im je Uran dao najlepši mogući rođendanski poklon tako što ih je ,,konačno ostavio na miru".
Druga sjajna vest je da bi Uran u Blizancima trebalo da omogući Bikovima da vrlo brzo primene u praksi sve ono što su naučili tokom ovog napornog putovanja. Njihove ideje, projekti i ogromna želja za napretkom, mogli bi da dobiju epilog mnogo brže nego što su planirali. Nadamo se da je svet spreman za Bikove u njihovoj novoj astrološkoj eri, jer su oni i više nego spremni da preuzmu kontrolu i ostvare uspeh koji su dugo čekali.
