Naime, kada Uran prolazi kroz određeno sazvežđe, on pokreće pravi cunami događaja. To važi za znak u kom se nalazi, ali i za neke od njegovih astroloških prijatelja, koji usput osete te vibracije. A krajem aprila, nakon retrogradnog hoda u Biku, Uran je konačno prešao u znak Blizanaca.

Uran u Blizancima donosi oslobođenje

Uran je poznat kao glavni dežurni krivac za haos u Zodijaku. On predstavlja našu sposobnost da razmišljamo izvan okvira i da promenimo pravila igre, čak i ako to znači da ćemo usput sve srušiti do temelja. To je planeta slobode, pobune, iznenađenja i buđenja, podseća nas astrološkinja Pola Von Grut za Elle.

U astrologiji, Uran seje seme razdora, ali i seme budućnosti. Sa svojim pogledom usmerenim ka napred i večitom željom za nepredvidivim situacijama, ova planeta je provela punih sedam godina u sazvežđu Bika.

Tokom ovog perioda, Škorpija, Vodolija i Lav doživeli su astrološke zemljotrese bez presedana. Prolazili su kroz niz dubokih transformacija i neprestano menjali svoj životni kurs.

Lavovi pronalaze novo uporište, posebno u odnosima sa drugim ljudima i bliskim vezama.





Škorpije ulaze u fazu u kojoj neizvesnost više nije toliko zastrašujuća opcija.





ulaze u fazu u kojoj neizvesnost više nije toliko zastrašujuća opcija. Vodolije se konačno osećaju oslobođeno od velikog tereta i sporosti koja ih je godinama sputavala.