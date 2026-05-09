Čini se da danas skoro niko ne ispušta mobilni iz ruku, a to se posebno odnosi na mlađe generacije. Beskrajno pregledavanje sadržaja na društvenim mrežama, poznato i kao "doomscrolling", postalo je deo svakodnevice, no jedna doktorka upozorava da ta navika može imati "zastrašujući" uticaj na mozak.

U sklopu istraživanja, dr. Sahar Jisef s kalifornijskog fakulteta Berkli sprovela je devetonedeljni digitalni detoks sa grupom studenata, a rezultati su bili zabrinjavajući.

Manje teskobe, ali i atrofija mozga

Dr. Jusef je utvrdila da su studenti koji su učestvovali u digitalnom detoksu osećali manje teskobe i depresije te su postali svesniji svoje okoline. Ipak, otkrila je i tamniju stranu prekomerne upotrebe tehnologije. "Zaista vidimo atrofiju mozga. Svedočimo propadanju određenih delova mozga zaduženih za samosvest i kognitivnu kontrolu, što je vrlo, vrlo zastrašujuće", izjavila je za NBC.

Bobi Harden, jedan od studenata koji su učestvovali u istraživanju, podelio je svoje iskustvo. "Nakon što sam se rešio tog negativnog uticaja, postao sam svestan svih pozitivnih strana svog života", rekao je.

Studentska inicijativa za druženje uživo

Univerzitet je takođe organizovao višečasovni događaj "digitalnog detoksa" tokom kojeg su studenti zamenili ekrane igrama na otvorenom i druženjem. Događaj je pokrenuo student Doson Keli, koji je za NBC izjavio da im je želeo "pokazati ono što su trebali imati od rođenja".

"Užasno je što se neprestano moram boriti s vlastitim mobilnim telefonom i osećam kao da gubim kontrolu nad svojim životom", dodao je Keli. Studenti koji su učestvovali u njegovoj inicijativi istakli su da "nisu protiv tehnologije", ali se nadaju da će podstaknuti ljude na ponovno povezivanje u stvarnom životu.

Pozitivni učinci detoksa

Ovi studenti nisu jedini koji eksperimentišu s digitalnim detoksom. Brojni jutjuberi dokumentovali su svoja iskustva, zaključavajući telefone na određeno vreme. Jedan od njih, Endru Fejnstajn, odlučio je provesti celi mesec bez telefona. Pre i posle eksperimenta uradio je naučno skeniranje mozga, a rezultati su pokazali značajno poboljšanje.

Takođe je otkrio da se generalno počeo osećati bolje već nakon nekoliko dana bez telefona. Sve to postavlja pitanje da li je vreme da svako od nas češće potraži prekidač za isključivanje.

Video: