Ovan

Nedelja vam donosi potrebu da usporite i sagledate sve što se dešavalo prethodnih dana. Iako imate energiju danas vam više prija mir i povlačenje. Kroz tišinu dolazite do važnog uvida o narednom koraku.

Bik

Danas vam najviše prija osećaj sigurnosti i stabilnosti. Vreme provedeno u poznatom okruženju ili sa bliskim ljudima donosi vam mir. Nedelja je idealna za odmor i punjenje energije.

Blizanci

Vaš um traži stimulaciju pa možete želeti razgovor razmenu ideja ili zanimljiv sadržaj. Mogući su kontakti koji vam donose inspiraciju ali je važno da pronađete i vreme za odmor.

Rak

Emocije su naglašene i možete osetiti potrebu za bliskošću i toplinom. Nedelja je idealna za porodicu i ljude kojima verujete. Dajte sebi prostor da osetite ono što vam je važno.

Lav

Danas vam prija pažnja i kontakt sa ljudima. Možete biti u centru nekog dešavanja ili jednostavno uživati u društvu koje vam prija. Nedelja vam donosi lepu energiju kroz druženje.

Devica

Ovo je dan kada želite da usporite i posvetite se sebi. Možda ćete želeti da sredite misli ili prostor oko sebe. Nedelja vam donosi unutrašnji mir kroz organizaciju i tišinu.

Vaga

Odnosi i harmonija su danas u prvom planu. Prijaće vam vreme sa ljudima koji vam donose lepu energiju. Nedelja vam pomaže da uspostavite balans.

Škorpija

Intuicija vam je naglašena i možete jasno osetiti šta vam prija a šta ne. Dan je dobar za povlačenje razmišljanje i oslobađanje od onoga što vas opterećuje.

Strelac

U vama se budi želja za slobodom i novim iskustvima. Možda ćete želeti da provedete vreme napolju ili da razmišljate o planovima za budućnost. Nedelja vam donosi optimizam.

Jarac

Danas razmišljate o svojim ciljevima ali i o potrebi za odmorom. Nedelja vam daje priliku da sagledate sve iz mirnije perspektive i napravite plan bez pritiska.

Vodolija

Ideje i inspiracija dolaze spontano i možete želeti da ih podelite sa drugima. Razgovor sa prijateljima donosi vam nove uvide. Nedelja je dobar dan za opušteno razmišljanje.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani pa vam prija mir tišina i povlačenje. Nedelja je idealna za regeneraciju kroz umetnost prirodu ili vreme za sebe.

