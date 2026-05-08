Redovno ispijanje kafe sa kofeinom moglo bi imati zaštitni efekat na mozak i biti povezano sa manjim rizikom od demencije, pokazuje veliko dugogodišnje istraživanje sprovedeno u SAD na više od 131.000 ispitanika.

U okviru velike kohortne studije, koja je obuhvatila učesnike iz baza Nurses’ Health Study i Health Professionals Follow-up Study, naučnici su tokom perioda od čak 43 godine pratili njihove prehrambene navike i zdravstveno stanje. U tom periodu registrovano je više od 11.000 slučajeva demencije.

Manji rizik kod onih koji piju više kafe

Rezultati su pokazali da su osobe koje su redovno pile kafu sa kofeinom imale niži rizik od razvoja demencije u odnosu na one koje su je konzumirale retko ili uopšte ne. U grupi sa najvećim unosom zabeležen je i do 18 odsto manji rizik, a ispitanici su ređe prijavljivali pad pamćenja i koncentracije.

Kod učesnika koji su radili i kognitivne testove primećen je i blago bolji rezultat na testovima mentalnih sposobnosti, iako su razlike bile statistički male.

Bez efekta kod bezkofeinske kafe

Zanimljivo je da slična povezanost nije primećena kod bezkofeinske kafe, dok je i konzumacija čaja pokazala sličan zaštitni obrazac kao i kofeinska kafa.

Najizraženiji efekat primećen je kod umerenog unosa – oko dve do tri šolje kafe dnevno, dok veće količine nisu donosile dodatnu korist.

Zašto kafa može biti korisna za mozak

Naučnici smatraju da bi pozitivan efekat mogao biti povezan sa bioaktivnim jedinjenjima iz kafe, poput kofeina i polifenola, koji mogu smanjiti oksidativni stres i upalne procese u mozgu, ali i poboljšati funkciju krvnih sudova i metabolizam glukoze.

Istraživači naglašavaju da je reč o opservacionoj studiji i da se ne može govoriti o direktnom uzroku i posledici, ali rezultati ukazuju na to da ishrana i svakodnevne navike, uključujući umeren unos kafe, mogu imati značajnu ulogu u očuvanju kognitivnog zdravlja.