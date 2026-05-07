Japanska nutricionistkinja otkrila je za CNBC make it koje voće svakodnevno jede kako bi ojačala imunitet i očuvala zdravlje na duže staze. Odrasla je u gradu Nara u Japanu, okružena voćnjacima i domaćim voćem, zbog čega veruje da voće nije samo deo ishrane, već i važan saveznik zdravlja i dugovečnosti.

Evo pet vrsta voća koje uvek ima u svojoj kuhinji:

1. Jabuka

Jabuke su bogate vitaminom C, vlaknima, kalijumom i antioksidansima. Pomažu zdravlju creva, jačanju imuniteta i mogu imati zaštitno dejstvo na organizam. Nutricionistkinja ih najčešće jede sa korom, dodaje ih u salate, supe ili priprema domaći sos od jabuka.

2. Citrusno voće

Voće poput pomorandže, limuna, limete ili japanskog yuzua bogato je vitaminima C i A, folatima, kalijumom i vlaknima. Antioksidansi iz citrusa štite ćelije i doprinose jačem imunitetu. Preporučuje da se jede celo voće, a ne samo da se pije sok, kako bi se uneo i koristan sadržaj vlakana.

3. Bobičasto voće

Borovnica, jagode, maline i kupine sadrže mnogo vitamina, vlakana i snažnih antioksidanasa. Posebno su korisne za zdravlje srca, mozga i zaštitu organizma od oksidativnog stresa.

4. Kaki

Kaki je bogat vitaminima A i C, vlaknima i antioksidansima. Može pomoći u kontroli holesterola i krvnog pritiska, kao i očuvanju zdravlja kože i očiju.

5. Smokva

Smokve su bogate vlaknima, vitaminima i mineralima, a posebno su korisne za varenje i zdravlje žena. Sadrže prirodne enzime koji olakšavaju razgradnju hrane, pa su odličan izbor nakon obroka.

Prema njenim rečima, redovna konzumacija različitih vrsta voća može značajno doprineti jačem imunitetu, boljem varenju i dugoročnom očuvanju zdravlja.