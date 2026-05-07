Dženifer Lopez ponovo je stavila na prodaju luksuznu vilu u Beverli Hilsu koju je nekada delila sa bivšim suprugom Benom Aflekom. Nekretnina je sada ponuđena za 50 miliona dolara, što je skoro 20 miliona manje od prvobitne cene po kojoj je bila oglašena.

Impresivno imanje prostire se na oko 38.000 kvadratnih stopa i ima 12 spavaćih soba, 24 kupatila, garažu za 12 automobila, sportsku halu, privatnu teretanu, kao i posebnu kuću za goste.

Par je ovu nekretninu kupio 2023. godine za oko 61 milion dolara, a prvi put su je stavili na tržište 2024, neposredno pre nego što je Lopez podnela zahtev za razvod. Prema novim dokumentima, Dženifer je sada jedina zadužena za sve troškove i dalju prodaju imanja.

Kuća je više puta povlačena sa tržišta i ponovo oglašavana, a uprkos snižavanju cene, kupac još nije pronađen.

LopezovA je krajem 2025. godine čak pokazala deo raskošnog enterijera u objavi na društvenim mrežama, uključujući veliki ulazni hol, monumentalno stepenište i luksuznu trpezariju.