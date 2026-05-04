Istraživanje načina ishrane u "Plavim zonama", područjima na kojima žive najdugovečniji ljudi, pokazalo je da svi oni često jedu jela koja se temelje na mahunarkama.

Od top 10 namirnica koje se preporučuju ako želite da budete zdravi i da doživite stotu, polovina spada u mahunarke – sočivo, soja, kikiriki, leblebija i crni pasulj, ističe Den Buetner, saradnik portala Make it.

On je pre nekoliko godina putovao svetom i posetio Okinavu u Japanu, Nikoju u Kostariki, Ikariju u Grčkoj, Loma Lindu u Kaliforniji i Sardiniju u Italiji – dakle, sve "Plave zone" – kako bi saznao šta jedu najdugovečniji ljudi na svetu. Paralelno, konsultovao se s vodećim svetskim nutricionistima u vezi sa hranom koja "produžava život".

Rezultati projekta na kojem je radio prilično su ga iznenadili – ispostavilo se da se zdravlje i dugovečnost mogu povezati s nekim vrlo jednostavnim jelima.

Na poluostrvu Nikoja dan često započinju toplom kukuruznom tortiljom punjenom slanim crnim pasuljem. Na Sardiniji ručak čini porcija maneštre, puna razlitih mahunarki. Na japanskom ostrvu Okinava obično večera uključuje prženicu sa graškom, sojom ili klicama mungo pasulja.

"U svakoj Plavoj zoni koju sam ikad posetio, generacije kuvara učinile su mahunarke ključnim sastojkom svojih najpopularnijih recepata", primetio je Buetner.

Njegova zapažanja podržale su i naučne studije. Istraživanje iz 2004. na ljudima od 70+ godina u tri različite kulture širom sveta pokazalo je da se na svake dve kašike pasulja dnevno koje su konzumirali pojedinci smanjio rizik od umiranja za 8 odsto.

Istraživanja su pokazala da mahunarke ne samo da obezbeđuju složene ugljikohidrate, proteine ​​i minerale u količinama koje su potrebne našem telu, već nas snabdeva vlaknima koja su potrebna našim mikrobiomima, jačajući imuni sistem.

Crni pasulj, na primer, koji stanovnici Nikoje jedu u skoro svakom obroku, ima 10 puta veći udeo antioksidansa od iste količine pomorandže, a pritom je vrlo jeftin i jednostavan za pripremu. Slična je situacija i sa mahunarkama koje se jedu u drugim krajevima, a što se naših tiče – navalite na pasulj, grašak, boraniju, sočivo… Jer ljudi iz "Plavih zona"ne dostižu 100. rođendan oslanjajući se samo na superiorne gene, već i izbegavajući gojaznost, dijabetes, bolesti srca, demenciju i rak bolje od ostalih.