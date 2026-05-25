Stručnjaci tvrde da promena doručka može pomoći pri mršavljenju, posebno kada je reč o smanjenju nadutosti i viška zadržane vode u organizmu. Iako se često spominje mogućnost gubitka i do nekoliko kilograma nedeljno, nutricionisti naglašavaju da rezultati zavise od celokupne ishrane i životnih navika.

Kao najveći problem klasičnih jutarnjih obroka izdvajaju peciva, kifle i zaslađene napitke koji brzo podižu nivo šećera u krvi, ali ne pružaju dug osećaj sitosti. Zbog toga se glad javlja vrlo brzo nakon doručka.

Nutricionisti zato preporučuju obroke bogate proteinima, koji mogu duže održavati sitost i pomoći da se tokom dana unese manje kalorija. Kao primer navodi se kombinacija dva jaja, grčkog jogurta i bobičastog voća ili kivija, koja sadrži dosta proteina i vlakana, a manje šećera od tipičnog pekarskog doručka.

Za one koji ne vole jaja, alternativa mogu biti sveži sir ili skyr uz ovsene pahuljice i orašaste plodove. Savetuje se i izbegavanje zaslađenih jogurta, čokoladnih namaza i velike količine šećera.

Istraživanja pokazuju da proteinski doručak može doprineti manjem unosu kalorija tokom dana jer duže održava osećaj sitosti. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nijedan obrok sam po sebi ne može "topiti" kilograme, već su za trajne rezultate važni uravnotežena ishrana, fizička aktivnost i zdrave navike.