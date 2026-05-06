Na samom početku 2026. godine, naše društvene mreže su bile preplavljene originalnim Instagram filterima, čokerima i hitom ,,Starboy" koji izvodi D Vikend, dok smo se nostalgično prisećali 2016. godine. Osvrtali smo se i na trendove šminkanja tog vremena te evocirali popularnost ,,cut crease" senki i širokih linija ajlajnera.
Upravo je ta opsesija savršenim lukovima pre jedne decenije izrodila brow blindness fenomen, period kada nismo ni primećivali koliko su nam obrve bile previše iscrtane i teške.
Međutim, ako su nam momenti sa crvenog tepiha ovogodišnje Met Gale jednu stvar jasno stavili do znanja, to je da uskoro sigurno nećemo brinuti o višku proizvoda na njima, niti o obrvama uopšte. Sudeći po zvezdama na ovogodišnjoj ceremoniji, guste i tamne obrve se definitivno ne vraćaju u modu.
Moda je umetnost
Naime, ovogodišnja tema pomenutog događaja glasila je: ,,Moda je umetnost" (eng. ,,Fashion Is Art") te je omogućila svakoj zvanici da postane sopstveno platno, ohrabrujući eksperimentisanje sa skulpturalnim siluetama, apstraktnim dezenima i, sasvim očigledno, izbeljenim obrvama.
Ema Čemberlen je predvodila ovaj vizuelni pokret kada je zakoračila na tepih u jarkoj, apstraktnoj haljini, demonstrirajući dramatičan ,,smokey eye", žuti hajlajter i potpuno nevidljive obrve. Neka od očekivanih imena brzo su ispratila ovu tendenciju, uključujući lica kao što su Aleks Konsani, Hanter Šejfer i Rose, kao i Kajli Džener, Madona i Dženi.
Zanimljivo je primetiti da odsustvo naglašenih crta lica na ovom modnom događaju zapravo nije potpuna novost. Ako se prisetimo prošlogodišnjeg izdanja, shvatićemo da su izbeljene obrve samo hrabar nastavak minimalističkog talasa koji je tada zavladao. Naime, na Met Gali 2025. godine apsolutni hit bile su takozvane ,,ghost lashes", trend koji je u fokus stavio prirodne trepavice bez ijednog sloja crne maskare.
Tada su zvezde poput Sofije Riči, Lord, FKA Tvigs i Vitorije Cereti prihvatile ovaj sofisticirani ,,no frills" izgled, dokazujući da se glamur može postići i kroz ,,clean girl" estetiku. Čini se da svet visoke mode nastavlja da pomera granice, pretvarajući namerni nedostatak šminke na određenim delovima lica u najpoželjniji ,,statement" detalj, prenosi Elle.
