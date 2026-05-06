Na samom početku 2026. godine, naše društvene mreže su bile preplavljene originalnim Instagram filterima, čokerima i hitom ,,Starboy" koji izvodi D Vikend, dok smo se nostalgično prisećali 2016. godine. Osvrtali smo se i na trendove šminkanja tog vremena te evocirali popularnost ,,cut crease" senki i širokih linija ajlajnera.

Upravo je ta opsesija savršenim lukovima pre jedne decenije izrodila brow blindness fenomen, period kada nismo ni primećivali koliko su nam obrve bile previše iscrtane i teške.

Međutim, ako su nam momenti sa crvenog tepiha ovogodišnje Met Gale jednu stvar jasno stavili do znanja, to je da uskoro sigurno nećemo brinuti o višku proizvoda na njima, niti o obrvama uopšte. Sudeći po zvezdama na ovogodišnjoj ceremoniji, guste i tamne obrve se definitivno ne vraćaju u modu.

Moda je umetnost