Metabolizam predstavlja proces tokom kog telo sagoreva energiju potrebnu za normalno funkcionisanje organizma, a njegov rad može se podstaći pravilnom ishranom i fizičkom aktivnošću. Stručnjaci navode da određene namirnice mogu pomoći telu da efikasnije sagoreva masti, reguliše apetit i održava stabilan nivo energije.

Među najvažnijim saveznicima brzog metabolizma nalazi se voda, koja je ključna za pravilno odvijanje hemijskih procesa u organizmu. Preporučuje se unos oko dva litra dnevno. Zeleni čaj takođe se često povezuje sa ubrzavanjem metabolizma zahvaljujući antioksidansima poznatim kao katehini, dok grejpfrut može doprineti kontroli apetita i regulaciji insulina.

Ljute namirnice poput čilija poznate su po sadržaju kapsaicina, supstance koja podiže telesnu temperaturu i podstiče sagorevanje kalorija. Sličan efekat imaju i đumbir, cimet i kopriva. Beli luk se povezuje sa smanjenjem masnih naslaga i regulacijom holesterola, dok alge zbog visokog sadržaja joda mogu uticati na rad štitne žlezde koja reguliše metabolizam.

Proteinske namirnice poput ćuretine, lososa i ostriga doprinose dužem osećaju sitosti i izgradnji mišićne mase, što takođe može ubrzati potrošnju energije. Losos je posebno cenjen zbog omega 3 masnih kiselina koje utiču na hormone povezane sa kontrolom apetita.

Integralne žitarice i vlakna imaju važnu ulogu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi i sprečavanju naglih napada gladi. Zato se među preporučenim namirnicama izdvajaju ovas, slatki krompir, bademi, brokoli, spanać i razne vrste bobičastog voća.

Voće poput limuna, pomorandže i ananasa može doprineti boljem varenju i detoksikaciji organizma, dok maslinovo ulje zahvaljujući zdravim mastima može pomoći u regulaciji apetita. Pored toga, začinsko bilje kao što su bosiljak, origano i limunova trava povezuje se sa boljom cirkulacijom i antiinflamatornim dejstvom.

Na listi namirnica koje se često nazivaju "superhranom" nalaze se i spirulina, asai palma i ženšen, za koje se tvrdi da povećavaju energiju, smanjuju umor i pomažu organizmu da efikasnije koristi kalorije.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da nijedna namirnica sama po sebi ne može dovesti do mršavljenja, već je za rezultate neophodna uravnotežena ishrana, kontrolisan unos kalorija i redovna fizička aktivnost.