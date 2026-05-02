Kockica tamne čokolade uveče može da vam pomogne da bolje spavate. Ipak, to ne važi za svakoga. Oni koji vole slatko to dobro znaju: mali komad čokolade posle večere lako preraste u mali ritual uživanja, trenutak posvećen sebi koji se prirodno uklapa u večernju rutinu.

Nakon što je dugo bila na lošem glasu, čokolada se danas sve više prepoznaje kao zdrava namirnica, naročito tamna čokolada, bogata korisnim svojstvima i benefitima za organizam.

Kako bi se neki od tih blagotvornih efekata dodatno istakli, čini se da je idealno vreme za konzumaciju upravo uveče, pred spavanje, jer podstiče opuštanje i miran san, posebno ako imate problem sa poremećenim snom i stalnim osećajem neispavanosti.

Zato ovu naviku vredi uvesti u rutinu, ali uz oprez, jer u pojedinim slučajevima može imati i suprotan efekat.

Prednosti tamne čokolade uveče

Zahvaljujući prisustvu triptofana, tamna čokolada podstiče sintezu serotonina i melatonina, hormona sreće i opuštanja, koji su ključni za osećaj blagostanja i pravilno funkcionisanje cirkadijalnog ritma.





Tamna čokolada bogata je magnezijumom, mineralom koji igra važnu ulogu u opuštanju mišića i celog tela, doprinosi boljem snu i pomaže u smanjenju stresa i anksioznosti.





Flavonoidi iz čokolade takođe utiču na večernje blagostanje. Između ostalog, poboljšavaju cirkulaciju, što povećava dotok kiseonika u mozak i podstiče mentalno i fizičko opuštanje.

Može li konzumiranje čokolade uveče da poremeti san?

Iako su opuštajući efekti konzumiranja čokolade uveče izraženiji, važno je napomenuti da kod nekih ljudi može imati i suprotan, stimulativan efekat. Pošto sadrži male količine kofeina, tamna čokolada konzumirana uveče može da naruši san i oteža uspavljivanje. Ovaj negativan efekat može se javiti kod osoba koje su posebno osetljive na stimulanse, poput kofeina.

Da li konzumiranje tamne čokolade uveče dovodi do gojenja?

Tamna čokolada sa udelom kakaa od 65–70% ili više uglavnom se dobro uklapa čak i u niskokalorične dijete, ukoliko se konzumira u umerenim količinama. Mala kockica uveče ne predstavlja preteranu količinu koja bi mogla da dovede do gojenja. Jedna mala kockica tamne čokolade (10 g) sadrži približno 60 kalorija.

Da li je uveče bolja tamna ili mlečna čokolada?

Tamna čokolada je varijanta koju nutricionisti najčešće preporučuju jer sadrži manje šećera i bogatija je antioksidansima i magnezijumom. Ipak, sadrži i više kofeina nego mlečna čokolada. Ako vam konzumiranje uveče ne izaziva stimulativni efekat koji neki ljudi osećaju, tamna čokolada je bolji izbor. Ako ste osetljivi na kofein, možete se odlučiti za kockicu mlečne čokolade, prenosi Vogue.

