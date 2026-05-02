Tri horoskopska znaka dobijaju nadu kakvu već neko vreme nisu imali 3. maja 2026. godine.

Iako to može zvučati kao pusta želja, istina je da nada nikada ne umire, čak i kada nam se čini da jeste.

Zbog Merkura koji je izašao iz Ovna i prešao u Bika, fokus je na osećaju sigurnosti i stabilnosti. Ovaj zemljani znak donosi prizemljenost, što nam je sada preko potrebno. Ovaj snažan tranzit omogućava nam da razmišljamo jasnije. Nada je živa i snažna, i ništa nas ne može zaustaviti.

Lav

Shvatili ste da, bez obzira na to koliko stvari mogu da postanu loše, i dalje volite sebe — a to je nešto zaista posebno. Nije svako sposoban da praktikuje ljubav prema sebi kada život postane težak. Upravo u trenucima kada počnemo da sumnjamo u sebe ili da se manje volimo, znamo da postoji problem.

Ali ne i kod vas, Lavovi. Vi držite stvari pod kontrolom i nameravate tako i da ostane. Tokom tranzita Merkura u Biku u nedelju, dolazite do spoznaje da morate biti sami sebi najbolji prijatelj — i to vam nimalo ne smeta.

Ovaj tranzit vam pomaže da se izdignete iznad izazova i pronađete nadu u svetu gde se svakodnevno dešavaju obeshrabrujuće stvari. Iako je to izazov, nikada ne prestajete da volite sebe — a to vam donosi veliku nadu.

Vodolija

Vi ste uvek puni nade, Vodolije, i ne dozvoljavate da vas trenutne faze negativnosti pokolebaju. Ipak, samo ste ljudi i niste naivni. Znate da nije sve ispunjeno nadom. Mnogo loših stvari se dešava u svetu, ali to ne znači da ćete se prepustiti takvom načinu razmišljanja.

Dok je Merkur bio u Ovnu, donosio je sirovu iskrenost i impulsivnost u vaš život. Sada, kada je planeta komunikacije u Biku, dobijate snažan podsticaj pozitivnosti i vere u sebe. Za vas, to je dovoljno da vas nosi kroz život.

Vi ste inovativni i jedinstveni, pa je biti svoj — autentičan — najvažniji izvor nade. Nastavite tako!

Ribe

Nada se pojavljuje onda kada je najmanje očekujete, Ribe. Baš kada ste počeli da se osećate potišteno, univerzum vam pokazuje da je sve u redu u vašem svetu. Negativnost uvek postoji, ali nema razloga da se fokusirate na nju.

Merkur u Biku vas podseća da ne morate da tonete u tamu i pesimizam. Nikome ne dugujete svoju brigu, bol, pa čak ni pažnju. Pripadate sebi, i ovog dana okrećete sve u svoju korist i birate pozitivnost.

To je sve što je potrebno. Imate podršku i novi, optimističan pogled na život. Stvari ne mogu biti toliko loše koliko deluju. A čak i da jesu, pronašli ste izlaz — i on se zove nada. Sada vas ništa ne može sputati, navodi Your Tango.

