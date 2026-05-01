Većina saveta koje često slušamo ponavlja se iz dana u dan, poput ispijanja čaše vode, zdravog doručka i laganog istezanja. To su dobre navike, ali ako želite nešto drugačije i manje poznato, postoje i neki neočekivani jutarnji rituali koji mogu napraviti veliku razliku.

Ukoliko ih uvedete u svoju jutarnju rutinu odmah po buđenju, u roku od 30 dana možete primetiti poboljšanje varenja, više energije ujutru i manju potrebu za kofeinom.

Abdominalno disanje odmah nakon buđenja

Većina ljudi diše plitko, koristeći uglavnom gornji deo pluća, dok organizmu i varenju mnogo više prija dijafragmalno disanje, poznato i kao disanje stomakom. Kada ujutru sednete u krevet, stavite ruku na stomak i polako udahnite kroz nos tako da se stomak blago podiže, a zatim izdahnite kroz usta sporije nego što ste udahnuli.

Samo pet minuta ovakvog disanja može da smanji nivo stresa, umiri srčani ritam i aktivira rad creva.

Kratka masaža stomaka

Masaža stomaka je jednostavan i efikasan način da se podstakne varenje. Dlanom ili vrhovima prstiju lagano prelazite preko stomaka u smeru kazaljke na satu. Dva do tri minuta blagog pritiska mogu biti dovoljna da se stimulišu peristaltički pokreti creva.

Ova navika može pomoći osobama koje imaju nadimanje ili osećaj težine ujutru, a redovno praktikovanje često doprinosi lakšem i redovnijem pražnjenju creva.

Svetlosna terapija ili izlaganje jutarnjem suncu

Varenje nije samo fizički proces, već je povezano i sa unutrašnjim biološkim satom, poznatim kao cirkadijalni ritam. On utiče na lučenje digestivnih enzima, efikasnost apsorpcije hranljivih materija i nivo energije tokom dana.

Izlaganje prirodnoj svetlosti ujutru je jedan od najboljih načina da se taj ritam uskladi. Ako živite u stanu, dovoljno je da otvorite prozor ili izađete na balkon i provedete oko deset minuta na jutarnjoj svetlosti.

