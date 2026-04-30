Ako ovu masku koristite redovno primetićete značajne rezultate i promene na koži.

Prirodne maske su uvek bolji izbor. Umesto da trošite novac na kupovinu skupih krema, napravite sami ovu masku i gledajte kako i one najdublje bore nestaju.

Maska se pravi za tili čas, a za pripremu će vam biti potrebna samo 2 sastojka:

Pomešajte 2 kašike punomasnog jogurta i kašiku limunovog soka sve dok ne dobijete homogenu smesu. Ukoliko je previše retko dodajte još jednu kašiku jogurta, a najbolje bi bilo koristiti grčki jogurt.

Primena:

Na prethodno očišćeno lice nanesite masku i ostavite 20 do 30 minuta da se osuši na licu. Tokom sušenja osetićete kako se koža lica lagano zateže.

Isperite masku mlakom vodom i nakon nastavite negu kao što to uobičajeno radite. Masku nanosite 2 puta nedeljno.