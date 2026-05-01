Pun Cvetni Mesec dostiže svoj vrhunac u petak, 1. maja 2026. godine, delujući poput reflektora koji osvetljava najskrivenije delove naše podsvesti. Intenzivna energija Škorpije tera nas na duboku introspekciju i suočavanje sa istinama koje smo možda izbegavali. Ovo je vreme transformacije koje postavlja ton za čitav maj, mesec koji će specifično obeležiti i drugi pun Mesec (Plavi Mesec) krajem meseca.
Ovaj lunarni ciklus deluje kao kulminacija i ogledalo od kojeg ne možemo pobeći. Dok Sunce u Biku nudi stabilnost i mir, Škorpija stvara dinamičnost koja nas podseća da je promena neizbežna. Idealno je vreme da raskinete sa dinamikama koje vas više ne ispunjavaju i izgovorite ono što vas dugo tišti. Budite oprezni sa naglim odlukama donetim u afektu, jer emocije mogu biti teže nego obično.
U nastavku otkrijte kako će ovaj pun Mesec uticati na svaki horoskopski znak.
Ovan fokusira pažnju na finansije i odnose. Vreme je da ispravite neravnotežu u zajedničkim resursima i negujete veze u kojima ne morate da se izvinjavate zbog toga što ste svoji. Bik prolazi kroz period pročišćenja u partnerskim odnosima. Ono što je tinjalo u senci sada izlazi na videlo, zahtevajući od vas hrabrost da prihvatite istinu o emotivnim vezama.
Blizanci osećaju zasićenje u poslovnoj rutini. Pre nego što donesete bilo kakvu finansijsku odluku, umirite um i telo, jer ovaj period nosi rizik od iscrpljenosti. Rak koristi svetlost Meseca da sagleda značaj prijateljstava i ljubavi. Dozvolite sebi trenutke lakoće kako vas intenzitet emocija ne bi potpuno preplavio.
Lav balansira između karijere i privatnog života. Odložene profesionalne odluke sada postaju prioritet, ali ne zaboravite da sebi obezbedite miran kutak za oporavak. Devica preispituje svoja najdublja uverenja. Komunikacija sa okolinom postaje značajnija, a vašem umu je preko potrebna tišina kako bi procesuirao nove uvide.
Vaga rešava prećutane tenzije u romantičnim odnosima. Profesionalna putanja takođe zahteva iskrenost - zapitajte se da li vas trenutna uloga i dalje ispunjava. Škorpija oseća direktan uticaj Meseca u svom znaku. Dok su odnosi pod lupom, posao vam može poslužiti kao stabilan oslonac. Slušajte signale koje vam šalje telo.
Strelac osvetljava radne metode i skrivene dinamike u kolektivu. Odložite važne zajedničke finansijske odluke i potražite utočište u tišini tokom večeri. Jarac pronalazi istinu u svom domu koji postaje glavno utočište. Emotivne veze, bilo ljubavne ili prijateljske, pokazuju svoju pravu, hranljivu ili ograničavajuću prirodu,
Vodolije se suočavaju sa profesionalnim otkrićima koja unose nemir u privatni život i dom. Osetljivost u komunikaciji može dovesti do rešavanja starih finansijskih nesporazuma. Ribe kristalizuju svoje ciljeve kroz važne razgovore. Iako je nervni sistem pod pritiskom, vaš dom nudi neophodnu nežnost i regeneraciju koja vam je potrebna, prenosi Elle.
