Blizanci osećaju zasićenje u poslovnoj rutini. Pre nego što donesete bilo kakvu finansijsku odluku, umirite um i telo, jer ovaj period nosi rizik od iscrpljenosti. Rak koristi svetlost Meseca da sagleda značaj prijateljstava i ljubavi. Dozvolite sebi trenutke lakoće kako vas intenzitet emocija ne bi potpuno preplavio.

Lav balansira između karijere i privatnog života. Odložene profesionalne odluke sada postaju prioritet, ali ne zaboravite da sebi obezbedite miran kutak za oporavak. Devica preispituje svoja najdublja uverenja. Komunikacija sa okolinom postaje značajnija, a vašem umu je preko potrebna tišina kako bi procesuirao nove uvide.

Vaga rešava prećutane tenzije u romantičnim odnosima. Profesionalna putanja takođe zahteva iskrenost - zapitajte se da li vas trenutna uloga i dalje ispunjava. Škorpija oseća direktan uticaj Meseca u svom znaku. Dok su odnosi pod lupom, posao vam može poslužiti kao stabilan oslonac. Slušajte signale koje vam šalje telo.

Strelac osvetljava radne metode i skrivene dinamike u kolektivu. Odložite važne zajedničke finansijske odluke i potražite utočište u tišini tokom večeri. Jarac pronalazi istinu u svom domu koji postaje glavno utočište. Emotivne veze, bilo ljubavne ili prijateljske, pokazuju svoju pravu, hranljivu ili ograničavajuću prirodu,

Vodolije se suočavaju sa profesionalnim otkrićima koja unose nemir u privatni život i dom. Osetljivost u komunikaciji može dovesti do rešavanja starih finansijskih nesporazuma. Ribe kristalizuju svoje ciljeve kroz važne razgovore. Iako je nervni sistem pod pritiskom, vaš dom nudi neophodnu nežnost i regeneraciju koja vam je potrebna, prenosi Elle.

