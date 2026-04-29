Stvari počinju da dolaze na svoje mesto za tri horoskopska znaka nakon 30. aprila 2026. godine.

Javlja se osećaj da će sve biti u redu kada Mesec pređe iz Vage u Škorpiju.

Ovaj lunarni tranzit donosi jasniju sliku budućnosti. Umorni smo od drame i podela i želimo svoj mir nazad — a prvi korak ka tome je vera da će sve ispasti kako treba.

Bik

Na ovaj dan, nešto zanimljivo se dešava — i sve ima veze sa pravim trenutkom. Naići ćete na nešto što će vam izmamiti osmeh, i to će vam ulepšati ceo dan. Toliko je jednostavno.

Jednostavnost je ključna lekcija za vas, Bikovi. Imate tendenciju da komplikujete stvari, ali sada shvatate da to nije potrebno. Tokom Meseca u Škorpiji, male stvari donose veliku radost.

Jedna dobra stvar vodi drugoj, i pre nego što shvatite, radujete se budućnosti umesto da je se plašite. Sve polako dolazi na svoje mesto — i zaista će sve biti u redu.

Ribe

Nakon intenzivnog perioda oporavka, konačno se osećate spremno da krenete dalje. Uspeli ste da prebrodite težak period, i sada se osećate snažno i stabilno.

Dok Mesec prelazi iz Vage u Škorpiju, postajete svesni koliko ste zapravo jaki. Ne morate ništa posebno da uradite da biste to osetili — to je jednostavno deo vas.

Imate duboko ukorenjen osećaj da će sve biti u redu, i ne odustajete od toga. Svet može biti pun negativnosti, ali vam to ne može oduzeti unutrašnji mir — naprotiv, čini vas još odlučnijim.

Lav

Kada Mesec pređe iz Vage u Škorpiju, osetićete oslobađanje od negativne energije. Kao da ste sebi poklonili potpuni odmor i regeneraciju.

Stvari jednostavno idu kako treba, Lavovi, i umesto da sumnjate, birate da verujete u dobro. Po prirodi ste optimistični i vedri, i ne vidite razlog da preispitujete pozitivne stvari u svom životu.

Nalazite se u svom balonu sreće i mira, i jasno znate šta želite da pustite u svoj svet — a šta ne. Volite život i duboko u sebi znate da će sve biti u redu, ističe Your Tango.

Bonus video: