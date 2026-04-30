Za razliku od hladnijih Jarčeva ili Vodolija, ovi znakovi su uvek spremni da ponude rame za plakanje ili ruku spasa. Među njima nalazimo najvelikodušnije prijatelje. Oni svet vide kroz empatiju i nesebičnost, a njihovo prisustvo čini svakodnevicu mnogo lepšom.

Rak je pravi zaštitnik. Pod uticajem Meseca, ovaj znak je prirodno nežan i pomalo stidljiv, uvek tražeći dubok emotivni kontakt sa drugima. Rakovi su oni prijatelji koji će brinuti o vama sa istom posvećenošću kao da ste deo njihove najuže porodice. Njihova potreba da brinu o drugim ljudima je instinktivna, bez obzira na to da li ste im pomoć tražili ili ne. Sa njima se uvek osećate sigurno, jer je njihova ljubaznost uvek iskrena.

Iako su poznati po svojoj vatrenoj energiji, Lavovi poseduju veliko srce i uvek su spremni na plemenite gestove. Kao znak kojim vlada Sunce, oni osećaju dužnost da šire radost i pozitivnost gde god da se pojave. Lavovi preziru laži, birajući da kroz život idu iskreno i zaštitnički nastrojeni prema onima koje vole. Oni veruju da je dužnost svakog čoveka da bude ljubazan.

Devica poseduje snažan osećaj dužnosti i često pati od ,,sindroma medicinske sestre", pokušavajući da reši tuđe probleme. Vođeni Merkurom, ovi racionalni pojedinci će vam uvek ponuditi moralnu podršku i konkretno rešenje za svaku situaciju. Device ne pomažu drugima samo da bi im ugodile, već zato što duboko veruju da je to jedini ispravan način postupanja. Ipak, njihova preterana predusretljivost ponekad ih može dovesti do emotivnog iscrpljivanja.