Sve češće se dešava da i mladi, naizgled zdravi ljudi dožive iznenadne srčane probleme – često bez jasnog upozorenja. Jedan takav slučaj potresao je javnost kada je muškarac (35) preminuo tokom rekreativne utakmice malog fudbala u Beogradu.

Prema rečima njegovih prijatelja, sve je delovalo uobičajeno dok se nije požalio na naglu mučninu i slabost. Nedugo zatim se srušio u svlačionici, a lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt.

Poznati kardiohirurg Miljko Ristić upozorava da ovakvi slučajevi više nisu retkost i da je ključ u prevenciji.

Srčani problemi više nisu rezervisani samo za starije

Kako objašnjava dr Ristić, iznenadne smrti tokom sportskih aktivnosti dešavale su se i ranije, ali su danas u porastu. Upravo zbog toga uvedeni su obavezni lekarski pregledi za sportiste, iako oni nekada nisu bili dovoljno detaljni.

„Ranije se pregledi nisu radili često, a nije bilo ni savremenih metoda poput ultrazvuka srca, koji može da otkrije skrivene probleme“, ističe on.

Simptomi koje ne smete da ignorišete

Lekari naglašavaju da srčani udar retko dolazi bez ikakvih znakova – problem je što ih mnogi ne prepoznaju na vreme.

Najčešći simptomi su:

– bol ili pritisak u grudima (stezanje, pečenje, težina)

– bol koji se širi u ruke, leđa, vrat, vilicu ili stomak

– kratak dah

– mučnina i vrtoglavica

– hladan znoj i iznenadan umor

U nekim slučajevima, javlja se i gubitak svesti ili prestanak disanja.

Kada odmah zvati Hitnu pomoć

Stručnjaci upozoravaju – ne čekajte da simptomi prođu sami. Hitnu pomoć treba pozvati ako:

– bol u grudima traje nekoliko minuta ili se ponavlja

– osećate pritisak koji se širi ka drugim delovima tela

– imate gušenje, slabost ili vrtoglavicu

– dođe do iznenadnog kolapsa

Prevencija može spasiti život

Redovni pregledi srca, posebno kod osoba koje se bave fizičkom aktivnošću, mogu na vreme otkriti probleme koji ne daju jasne simptome.

Poruka lekara je jasna: telo gotovo uvek šalje upozorenja – pitanje je samo da li ćemo ih na vreme prepoznati i reagovati.