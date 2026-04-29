Tkanina i odeća mogu delovati potpuno čisto i sveže oprano, a ipak imati miris kao da su dugo stajali zatvoreni.

Postoji jednostavno i gotovo besplatno rešenje.

Ustajali miris u ormaru najčešće nastaje zbog vlage koja ostaje zarobljena u zatvorenom prostoru. Drvo upija vlagu iz vazduha, tkanine je zadržavaju, a slab protok vazduha dodatno pogoršava situaciju i stvara neprijatan zadah. Tome doprinose i nevidljive spore plesni, prašina, kao i ostaci omekšivača koji se vremenom zadržavaju i razvijaju miris.

Česta greška je odlaganje odeće koja nije potpuno suva.

Dovoljna je i jedna blago vlažna majica da prenese vlagu na ostatak garderobe u ormaru. Tako nastaje miris memle koji se lako širi i na ostalu, čak i čistu odeću.

Kako da trajno uklonite neprijatan miris iz ormara

Pre nego što pokušate da prikrijete miris, potrebno je da ormar potpuno ispraznite i temeljno očistite. Taj korak mnogi preskaču, a upravo on pravi razliku između kratkotrajnog i dugotrajnog rešenja.

Izvadite svu odeću i obrišite police krpom natopljenom vodom i sirćetom

Ostavite vrata ormara otvorena najmanje tri sata kako bi se unutrašnjost dobro osušila

Proverite zid iza ormara jer vlaga često dolazi iz tog pravca

Uklonite stare kese, papire i kutije koje skupljaju prašinu

Tri jednostavna sastojka mogu značajno pomoći u uklanjanju neprijatnih mirisa, a verovatno ih već imate kod kuće.

Soda bikarbona je vrlo efikasna jer upija vlagu i neutrališe mirise. Dovoljno je da je sipate u otvorenu posudu i ostavite na dnu ormara. Preporučuje se da se zameni jednom mesečno.

Krupna morska so uz nekoliko kapi eteričnog ulja lavande takođe pomaže jer apsorbuje vlagu, a ujedno ostavlja blag i prijatan miris na tkaninama.

Zrna kafe mogu poslužiti kao prirodan neutralizator jakih mirisa, jer deluju kao filter i osvežavaju prostor unutar ormara.

