Natali Strejndž, 37-godišnjakinja iz Norvika, odlučila je da napusti supruga nakon 18 godina braka jer je, kako kaže, vratila samopouzdanje nakon što je drastično smršala. Nakon što je izgubila više od 60 kilograma uz pomoć injekcija za mršavljenje, shvatila je da njem brak više ne funkcioniše i ponovo počela izlaziti.

Transformacija nakon gubitka 63 kilograma

Natali, majka troje dece, u jednom trenutku je postala "senka osobe kakva je nekad bila" i utehu pronašla u hrani, trošeći gotovo 300 evra mesečno na dostavu. Njena težina popela se na 120 kilograma, a nosila je konfekcijski broj 50. Zbog toga se osećala loše i bez svrhe.

"Izgubila sam samopoštovanje i osećala se kao da više nemam cilj u životu", ispričala je. "Nakon što sam rodila, izgubila sam samopouzdanje i jednostavno se zapustila. Svaki dan bio je monoton i dosadan. Više nisam znala ko sam. Nije pomoglo ni to što je nestalo iskre među nama, a intimnosti gotovo da i nije bilo."

Kraj braka uprkos terapiji

U martu 2024. godine odlučila je da isproba lek za mršavljenje Mounjaro, koji opisuje kao "spas". Uspela je izgubiti 63 kilograma i sada nosi konfekcijski broj 38. S novostečenim samopouzdanjem Natali je shvatila da njena 18-godišnja veza, uprkos pokušajima s terapijom za parove, više nema budućnosti.

"U brak sam ušla s mišlju da ću s tom osobom ostati zauvek. Za mene razvod nije bio opcija", rekla je. "Zato se delom osećam kao da sam podbacila. Muči me i sumnja da svojoj deci uništavam živote, iako oni vole imati dva Božića, dva godišnja odmora, zapravo, svega dvostruko. Ponekad se pitam jesam li odlučila naglo, ali onda, kad provedemo vreme zajedno, shvatim da to uopšte nije tako."

"Javilo mi se jako puno muškaraca"

Iako postupak razvoda još traje, Natali je ponovo počela koristiti aplikacije za upoznavanje. "Počela sam koristiti aplikacije za dejtove. U početku sam imala vrlo niska očekivanja, mislila sam da niko neće biti zainteresovan za samohranu majku s troje dece. Ali, da se ne hvalim, javilo mi se jako puno muškaraca koji su hteli razgovarati. To mi je otvorilo oči i nahranilo ego. Izašla sam s prijateljicama za rođendan i recimo samo da se od tada u izlascima ponašam kao slobodna žena", otkrila je.

"Osećam se sjajno i jako sam ponosna na sebe što sam napustila nešto što me više nije ispunjavalo. Ponovo sam pronašla sebe i onaj osećaj za avanturom za kojim sam čeznula. Injekcije su mi promenile život. Bez njih nikada ne bih imala samopouzdanja i hrabrosti da sama krenem dalje. Dale su mi potvrdu koju sam tražila. Sada je svet ljepše mesto i živim život o kojem sam nekad sanjala, srećna i slobodna", zaključila je.

