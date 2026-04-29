Naravno da ovo nije pravilo koje se odnosi na baš svakoga, ali traume iz detinjstva svakako utiču na rizik od kasnijeg razvoja psiholoških problema, prenose mediji.

Da li ste doživeli neku od ovih 5 stvari u detinjstvu?

1. Zlostavljači ili žrtve zlostavljanja

Studija objavljena 2013. godine u stručnom časopisu JAMA Psychiatry otkrila je da ljudi koji su bili na bilo koji način zlostavljani u detinjstvu, češće razvijaju mentalne poremećaje u adolescenciji, a isto važi i za osobe koje su same bile zlostavljači. Potencijalne posledice ovakvih iskustava su depresija, anksioznost, napadi panike i još puno toga.

2. Vaši roditelji su patili od anksioznosti

Ako su roditelji imali taj problem, rizik da će dete razviti sličan poremećaj je povećan. Istraživanja pokazuju da deca koja su rasla uz anksiozne osobe češće razmišljaju negativno i polako idu ka depresiji.

3. Nikada niste rizikovali

Čak i preterana roditeljska zaštita može biti uzrok anksioznosti u odraslom dobu. U takvoj deci raste strah od svake potencijalne opasnosti i to ponašanje prenose i na odraslo doba. Zbog odsustva iskustava, svaka teža situacija kod vas može da izazove anksioznost.

4. Kao dete ste prošli puno stresnih situacija

Ako ste konstantno kao dete bili pod stresom iz različitih razloga, vi ste podložniji anksioznom poremećaju.

5. Niste dobijali dovoljno ljubavi

Kako god razmišljali ili to ne primećivali, nedostatak ljubavi u detinjstvu snažno utiče na svaku osobu. I istraživanja su potvrdila da odrasli koji kao deca nisu dobijali dovoljno ljubavi postaju podložniji depresiji i anksioznom poremećaju.