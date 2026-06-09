Od danas kreće toplotni talas koji bi prema trenutnim prognozama trebalo da traje najmanje i cele sledeće nedelje. Zbog toga je potrebno pripaziti i zaštititi se pri izlaganju visokim temperaturama. Toplotni udar je najteža bolest povezana s vrućim vremenom i zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Neki od simptoma, poput visoke telesne temperature, preteranog znojenja i glavobolje, prilično su poznati. Međutim, postoji nekoliko znakova koji su malo neobičniji, a uključuju uznemirenost, razdražljivost i nejasan govor. Takva ponašanja mogla bi da znače da osoba što pre treba da poseti lekara.

Najčešći simptomi toplotnog udara na koje treba obratiti pažnju su:

vrlo visoka telesna temperatura (iznad 40°C)

• promenjeno mentalno stanje

• zbunjenost

• nerazgovetan govor

• umor

• gubitak svesti

• vruća, svha koža ili obilno znojenje

• mučnina i povraćanje

• napadi

• ubrzano disanje

• ubrzani otkucaji srca

• glavobolja.

Da biste snizili temperaturu, trebalo bi da se sklonite na hladnije mesto, uklonite svu nepotrebnu odeću, poput čarapa, popijete vodu ili rehidracijski napitak i ohladite kožu hladnim oblogama.

Oni stariji od 65 godina ili s postojećim zdravstvenim problemima, uključujući probleme s disanjem i srcem, najviše su izloženi riziku od toplotnog udara. Da biste se zaštitili, pijte više tečnosti, nosite svetlu, laganu odeću i izbegavajte boravak na suncu od 10 do 17 sati. Savetuje se i izbegavanje preterane konzumacije alkohola i ekstremnog vežbanja.