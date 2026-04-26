Profesorka Sara savetuje kako da brzo rešite problem sa osobom koja vas vređa. Ponekad, kada se neka osoba našali na vaš račun u negativnom kontekstu ili vas namerno uvredi, teško je znati kako da postupite.

Stručnjak za bonton Sara Džejn Ho koja se školovala na Harvardu, otkrila je kako je najbolje reagovati da biste ućutkali tu osobu.

Sara je osnivačica Instituta Sarita, koji se fokusira na društvene konvencije, i zvezda je Netfliksove emisije „Pazi na svoje manire“ u kojoj pomaže mladima da nauče bonton i kako da se ponašaju u određenim situacijama. Ako se nađete na udaru drske primedbe, možete se suprotstaviti ljubaznošću i to samo jednim pitanjem: „Jesi li dobro?“

„Ako vam je prijatelj rekao nešto loše, ja obično podignem pogled i kažem: ’Jesi li dobro?’“, kaže Sara. Te tri reči mogu signalizirati da čak i ako uvredu ne shvatate lično, nije vam ni prijala.

Važan je i ton, naglašava Sara. Kada kažete: „Jesi li dobro?“ ne budite kratki i oštri. Koristite prijateljski ton.

„Često se osećam kao da, kada su ljudi nepristojni, najbolja stvar je jednostavno ne reći ništa“, kaže ona. Bez obzira na to ko daje negativan komentar, ne zaboravite da mu ne dozvolite da kontroliše vaše raspoloženje. „Najveća moć je pokazati da druga osoba nema moć nad vama“, kaže Sara za „CNBC“.

