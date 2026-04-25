Proleće je zvanično stiglo! A sa toliko omiljenog voća i povrća ponovo u sezoni, možda ste raspoloženi za laganije i svežije obroke.

„Proleće prirodno menja navike u ishrani ka lakšim, svežijim jelima sa više biljnih namirnica, poput salata, činija sa žitaricama i brzih obroka bez kuvanja“, kaže Samanta Piterson, MS, RDN, dijetetičarka funkcionalne medicine i osnivačica kompanije ,,Simply Wellness" za Real Simple. To svakako može biti ukusno, ali donosi i jedan izazov: takvi obroci lako mogu imati premalo proteina ako se on ne uključi planski.

Uostalom, proteini i dalje dobijaju veliku pažnju u svetu zdravlja, jer direktno utiču na to kako se osećate iz dana u dan, prema Pitersonovoj. Ona objašnjava: „Imaju ključnu ulogu u osećaju sitosti, energiji, balansu šećera u krvi, održavanju mišića, pa čak i hormonskom zdravlju. Istovremeno, primetan je pomak u načinu na koji se o proteinima govori — i u nauci i u svakodnevnom životu. Sve više se naglašava potreba za većim unosom proteina zbog zdravog starenja, telesnog sastava, hormonske podrške, porasta upotrebe GLP-1 terapija i regulacije šećera u krvi, i ta poruka je postala mnogo prisutnija.“

Imajući to u vidu, kako možete uneti više proteina, a istovremeno uživati u najboljim prolećnim namirnicama? U nastavku sledi pristup po preporuci Pitersonove, zajedno sa praktičnim savetima kako da to ostvarite.

Najjednostavniji način da unosite više proteina ovog proleća

Jedan od najlakših i najefikasnijih načina da povećate unos proteina ovog proleća jeste da obroke gradite oko proteinske osnove, a zatim dodate sezonsko voće i povrće, ističe Pitersonova. Ako počnete sa čvrstim proteinskim „temeljem“, obezbedićete da obrok bude zasitan i da podrži energiju, balans šećera u krvi i celokupan metabolizam.

„Na primer, umesto da pravite salatu samo od lisnatog povrća i povrća uopšte, počnite sa proteinom poput grilovane piletine, lososa, tvrdo kuvanih jaja, sočiva ili tofua, a zatim dodajte sezonske sastojke kao što su špargla, šećerni grašak, sveže začinsko bilje, bobice ili citrusi“, objašnjava Pitersonova. Takođe možete koristiti prolećne ukuse, poput limunovog soka i meda, prilikom pripreme sosova ili preliva.

Postoji mnogo načina da primenite ovaj pristup. Na primer, nakon što odaberete protein, možete od sezonskih namirnica napraviti prilog. Druga opcija je da iseckate protein, pa ga pomešate sa prolećnim povrćem i žitaricama za zasitan obrok.

Usput, niste ograničeni samo na glavna jela. Za brzu užinu ili doručak, počnite sa grčkim jogurtom ili mladim sirom, pa ih kombinujte sa svežim prolećnim voćem, ističe Pitersonova. Ideje uključuju jagode, trešnje i koštunjavo voće poput kajsija. Možete ići i na slanu varijantu tako što ćete dodati začinsko bilje i pečeno prolećno povrće.

Kako Pitersonova napominje, pravljenje obroka oko izvora proteina dobro funkcioniše jer ne zahteva potpunu promenu načina ishrane. „Više je reč o tome da promenite način na koji sastavljate obroke“, kaže ona. Na taj način možete uživati u svežim prolećnim namirnicama, a istovremeno zadovoljiti potrebe za proteinima.

