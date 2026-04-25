Ovan

Nedelja vam donosi potrebu da usporite i sagledate sve što se dešavalo tokom nedelje. Iako ste navikli na akciju danas vam više prija mir i povlačenje. Kroz tišinu možete dobiti važan uvid o sledećem koraku.

Bik

Danas vam prija stabilnost i osećaj sigurnosti. Najviše ćete uživati u poznatom okruženju i jednostavnim stvarima koje vas opuštaju. Nedelja je idealna za odmor i punjenje energije.

Blizanci

Vaš um traži stimulaciju pa možete želeti razgovor razmenu ideja ili zanimljiv sadržaj. Mogući su kontakti koji vam donose inspiraciju ali je važno da pronađete i vreme za odmor.

Rak

Emocije su naglašene i možete osetiti potrebu za bliskošću i toplinom. Nedelja je idealna za porodicu i ljude kojima verujete. Dopuštanje sebi da osetite emocije donosi vam mir.

Lav

Danas vam prija pažnja i kontakt sa ljudima. Možete biti u centru dešavanja ili jednostavno uživati u društvu koje vam prija. Nedelja vam donosi lepu energiju i radost kroz druženje.

Devica

Ovo je dan kada želite da usporite i posvetite se sebi. Možda ćete želeti da sredite misli prostor ili planove za narednu nedelju. Mir i organizacija donose vam stabilnost.

Vaga

Odnosi i harmonija su danas u fokusu. Prijaće vam vreme sa dragim ljudima i stvaranje lepog ambijenta oko sebe. Nedelja vam donosi osećaj balansa.

Škorpija

Intuicija vam je naglašena i možete jasno osetiti šta vam prija a šta ne. Dan je dobar za povlačenje razmišljanje i oslobađanje od onoga što vas opterećuje.

Strelac

U vama se budi želja za slobodom i novim iskustvima. Možda ćete želeti da provedete vreme napolju ili da razmišljate o planovima za budućnost. Nedelja vam donosi optimizam.

Jarac

Danas razmišljate o svojim ciljevima ali i o potrebi za odmorom. Nedelja vam daje priliku da sagledate sve iz mirnije perspektive i napravite plan bez pritiska.

Vodolija

Ideje i inspiracija dolaze spontano i možete želeti da ih podelite sa drugima. Razgovor sa prijateljima može vam doneti nove uvide. Nedelja je dobar dan za opušteno razmišljanje.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani pa vam prija mir tišina i povlačenje. Nedelja je idealna za regeneraciju kroz umetnost prirodu ili vreme za sebe.

