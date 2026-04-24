Variranje krvnog pritiska je poput skrivenog lavirinta u svetu kardiologije. Dok se obično veruje da visoke temperature smanjuju pritisak, praksa pokazuje da se oscilacije krvnog pritiska dešavaju i tokom leta. Neki ljudi se bore sa ekstremno visokim pritiskom - 180 ili 200 gornji, dok većina pati od pada pritiska, što jasno ukazuje da je ovaj problem veoma individualan.

Prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, objašnjava da velike oscilacije krvnog pritiska nastaju usled naglih vremenskih promena. Kada su temperature visoke, telo pokušava da reguliše temperaturu putem proširenja krvnih sudova i znojenja, što dovodi do gubitka tečnosti, elektrolita i pada pritiska.

Međutim, pad pritiska može imati ozbiljne posledice, posebno na mozgu, koji je najosetljiviji na nedostatak kiseonika. Kada temperatura opada, organizam se suprotno ponaša - sužavaju se krvni sudovi kako bi sačuvali toplotu, što rezultira skokom krvnog pritiska.

Skok pritiska može biti izazvan i nepravilnom ishranom, posebno unosom velike količine soli. U ovakvim situacijama, visok pritisak može biti opasan, a redovno praćenje pritiska i terapija su ključni za održavanje zdravlja srca i krvnih sudova.

Glavobolja, ubrzano disanje i umor su neki od simptoma koji ukazuju na promene u pritisku. Prva pomoć u slučaju niskog pritiska uključuje ležanje ili sedenje kako bi se sprečio pad, dok je kod visokog pritiska preporučljivo uzimanje lekova samo u akutnim situacijama.

Tokom letnjih meseci, važno je izbegavati izlaganje najvećim vrućinama, unositi dovoljno tečnosti i pravilno se hraniti. Ovi saveti su ključni za održavanje stabilnog krvnog pritiska i zaštite zdravlja srca, čak i u vrelim letnjim danima.

SAVETI

Ako padne pritisak

Prva pomoć u slučaju niskog krvnog pritiska jeste da se legne ili sedne da bi se sprečila mogućnost pada, da se pije obična ili mineralna voda zajedno s nečim slanim.

Ako skoči pritisak

Kada je u pitanju visok pritisak, najbolje je imati neke od lekova koji brzo deluju, što bi trebalo uraditi samo u akutnim slučajevima. Kako se ponašati tokom letnjih meseci Izbegavajte da budete napolju tokom najtoplijih perioda dana, jer tada dolazi do dehidratacije i pada pritiska. T

ahikardija, jedan od najčešćih problema, prati dehidrataciju i visoke temperature. Konzumirajte dosta tečnosti. Hranite se pravilno, unosite dosta svežeg voća i povrća. Oblačite se slojevito, nosite odeću od prirodnih materijala.

Fizički treninzi su uvek dobrodošli, ali dok prijaju telu. Čim počnete da se zamarate, ne treba dalje forsirati. Prestanite da pušite. Naspavajte se, zdrav i okrepljujući san je jako važan.