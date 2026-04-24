Pre osam godina, žena je došla u Laboratoriju za genetiku Nacionalnog univerziteta Kolumbije kako bi utvrdili ko je otac njena dva sina blizanca, rođena 2016.

Uradili su uobičajeni test, a zatim su ga ponovili.

Rezultat je bio toliko iznenađujući da su morali da ga ponove kako bi bili sigurni: blizanci su imali istu majku, ali različite očeve.

Širom sveta prijavljeno je otprilike dvadeset slučajeva, objavljeno je u raznim naučnim studijama.

Iako su znali da je tako nešto moguće, stručnjaci Nacionalnog univerziteta nikada se nisu lično susreli sa ovim slučajem.

Slučaj Kolumbijke izazvao je veliko interesovanje naučnika, prenosi BBC.

Šta su naučnici uradili i šta su otkrili?

Da bi utvrdili očinstvo oba muškarca, naučnici su koristili tehnologiju nazvanu „mikrosatelitski markeri“.

Sastoji se od analize sitnih fragmenata DNK deteta, majke i navodnog oca, i njihovog upoređivanja.

„Uzeli smo DNK od svakog od njih, posmatrali između 15 i 22 tačke, koje se nazivaju mikrosateliti, i upoređivali smo ih jednu po jednu“, objašnjava profesor Vilijam Usaken, direktor laboratorije, za BBC Mundo.

Ali proces nije tako jednostavan kao stavljanje DNK pod moćan mikroskop i njeno posmatranje.

Posle uzimanja uzoraka krvi iz prsta, naučnici su sproveli hemijski postupak kako bi odvojili DNK od onoga što nije DNK.

Zatim su uzeli DNK i propustili je kroz specijalizovanu opremu kako bi je uvećali i detaljno analizirali.

Dobijenu tečnost su mešali sa fluorescentnim elementima kako bi se označile 15 do 22 tačke (mikrosatelita), a zatim su je propustili kroz drugu mašinu za očitavanje mikrosatelita u svakom uzorku i pretvorili je u numerički niz.

Ovaj proces se naziva elektroforeza.

Na kraju, sa numeričkim nizovima, istraživači sprovode analizu kako bi utvrdili da li je muškarac otac bebe.