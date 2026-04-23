Visok krvni pritisak jedan je od najčešćih zdravstvenih problema u današnje vreme. Stručnjaci upozoravaju da su najčešći uzroci neredovno uzimanje terapije, stres i nepravilna ishrana.

Pored upotrebe lekova i promene životnih navika, mnogi traže i prirodne načine za snižavanje pritiska. Jedna od metoda koja se često pominje jeste tehnika masaže određenih tačaka na telu, za koju se tvrdi da može pomoći u regulaciji krvnog pritiska.

Kako sniziti pritisak bez lekova?

Prema pojedinim stručnjacima, pravilan protok krvi kroz organizam igra ključnu ulogu u održavanju zdravlja. Kada dolazi do zastoja cirkulacije, povećava se rizik od različitih problema, uključujući i hipertenziju.

Blaga masaža određenih regija može podstaći cirkulaciju i doprineti osećaju opuštanja, što indirektno može uticati na snižavanje krvnog pritiska.

Tačke na telu koje se masiraju

Prva regija nalazi se duž linije koja ide od iza ušne resice ka sredini ključne kosti. Ovu zonu treba lagano prelaziti prstima, bez jakog pritiska, pokretima odozgo nadole. Postupak ponovite desetak puta sa obe strane.

Druga tačka nalazi se na licu, u visini ušne resice, približno pola centimetra od uha ka nosu. Ovu regiju možete masirati kružnim pokretima, umerenim pritiskom, oko minut sa obe strane.

Važno upozorenje

Iako ovakve metode mogu doprineti opuštanju i boljoj cirkulaciji, ne mogu zameniti medicinsku terapiju. Ukoliko imate problem sa visokim krvnim pritiskom, obavezno se konsultujte sa lekarom i pridržavajte se preporučene terapije.