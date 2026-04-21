Holivudska glumica En Hatavej privukla je ogromnu pažnju na premijeri filma „Đavo nosi Pradu 2“ u Njujorku.

Glamurozna u crvenom

En Hatavej se pojavila na crvenom tepihu u upečatljivoj crvenoj korset haljini, koja je istakla njenu figuru i eleganciju.

Haljina od svile bila je u gornjem delu u obliku korseta, a donji je bio u vidu lepršave plisirane suknje do članaka, sa efektnim 3D detaljima.

Izgled je dodatno upotpunila luksuznim nakitom modne kuće Bulgari, dok je kombinaciju zaokružila sandalama na platformu sa debelom potpeciom u istoj nijansi crvene boje koje su se savršeno uklapale uz haljinu.

Svou lepu dugu kosu je stilizovala u blage talase koji su naglasili njen sofisticirani izgled i otkrili ramena.

Poznate ličnosti koje su obeležile veče

Na premijeri se pojavila i legendarna Meril Strip, koja u filmu ponovo tumači čuvenu Mirandu. Meril Strip je za ovu priliku odabrala upečatljiv crveni plašt, uz crne rukavice i sunčane naočare.

Na događaju su se pojavile i druge poznate dame poput Emili Blant, Simon Ešli, Hajdi Klum.

Ipak, uprkos velikoj konkurenciji, En Hatavej je svojim modnim izborom uspela da bude u centru pažnje i ponese titulu najbolje obučene dame te večeri.