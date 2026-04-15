Koncentracije polena ovih dana su visoke, a mnogi koji pate od polenske groznice osećaju simptome čak i u zatvorenom prostoru. Farmaceutkinja upozorava da se u vašem domu mogu kriti dva "tajna magneta za polen" koja pogoršavaju stanje.

Procenjuje se da samo u Ujedinjenom Kraljevstvu oko 15 miliona ljudi pati od polenske groznice, a glavna farmaceutkinja lekarskog lanca Boots, Kler Nevinson, objasnila je kako bi deo krivice mogao ležati u ormarima i kućnim ljubimcima, piše Express.co.uk.

Odeća i sušenje veša

Kler Nevinson ističe da odeća, kosa pa čak i cipele mogu nesvesno prenositi polen. "Odeća, kosa, pa čak i cipele mogu postati nesvesni prenosnici polena. Nakon boravka na otvorenom, na tim se predmetima u vaš dom unose alergeni, što dovodi do stalne izloženosti čak i kad ste unutra", pojasnila je.

Dodatan problem predstavlja sušenje veša na otvorenom. "Sušenje veša napolju u danima visoke koncentracije polena takođe može vašu čistu odeću natopiti sitnim česticama polena. Umesto toga, pokušajte sušiti veš unutra tokom dana s najvišom koncentracijom polena kako biste smanjili količinu koja bi se mogla uhvatiti za odeću i posteljinu", savetuje Nevinson.

Kućni ljubimci kao izvor polena

Drugi značajan izvor polena u domu su kućni ljubimci. Životinje mogu pokupiti čestice polena dok se kreću napolju i i uneti ih u kuću na svom krznu i šapama.

"Svi volimo svoje ljubimce, ali njihovo krzno i šape nažalost mogu delovati kao magneti za polen dok su napolju", kaže Nevinson. "Kad se vrate unutra, mogu te alergene ostaviti po celom domu i tako izazvati neočekivano pogoršanje simptoma polenske groznice."

Ona nudi nekoliko jednostavnih rešenja za vlasnike kućnih ljubimaca. "Nekoliko malih promena može napraviti veliku razliku.

Nežno obrišite krzno i šape svog ljubimca vlažnom krpom nakon što je bio napolju i redovno ga četkajte na otvorenom kako biste smanjili količinu polena unesenog u dom. Držanje kućnih ljubimaca van spavaće sobe takođe može pomoći u stvaranju okruženja za spavanje bez polena", dodaje.

"Grmljavinska astma"

S obzirom na mogućnost grmljavinskih oluja, Nevinson je takođe upozorila na takozvani "učinak grmljavinske oluje". "Možda mislite da pljusak čisti vazduh, ali jake grmljavinske oluje zapravo mogu pogoršati polensku groznicu", rekla je. Objasnila je kako se to događa: "Intenzivne vremenske prilike razbijaju zrnca polena u mnogo manje fragmente, koji se lakše mogu udahnuti duboko u pluća."

"Ovaj fenomen, ponekad poznat kao 'grmljavinska astma', može dovesti do iznenadnih, teških simptoma poput piskanja u plućima i stezanja u grudima, čak i kod onih koji inače imaju samo blagu polensku groznicu. Tokom grmljavinske oluje, posebno u sezoni polense groznice, najbolje je ograničiti izloženost polena i ostati u zatvorenom prostoru sa zatvorenim prozorima i vratima", zaključila je.

Opšti saveti za borbu protiv polena

Osim navedenog, simptome u domu mogu ublažiti i druge mere. Preporučuje se držati prozore zatvorenima, tuširati se pre spavanja te naneti vazelin ili specijalizovani balzam oko ivica nozdrva kako bi se zaustavio polen.

Dovoljan unos tečnosti pomaže održati vlažnost nosnih prolaza i razrediti sluz, olakšavajući njeno izbacivanje. Za konkretne proizvode poput antihistaminika, kapi za oči i sprejeva za nos, najbolje je potražiti savet lekara.

Video: