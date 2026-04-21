Ris Viderspun je odgovorila na kritike povodom svog stava o veštačkoj inteligenciji.

Glumica je 16. aprila objavila video na Instagramu u kojem je rekla da veruje da bi žene trebalo da koriste veštačku inteligenciju u svakodnevnom životu. „Ej Aj revolucija je počela i želim da naučim što je više moguće o veštačkoj inteligenciji i da to podelim sa svima vama“, pisalo je u opisu objave.

Viterspunova (50) je dobila negativne reakcije, što ju je navelo da se oglasi povodom kritika u svojim Instagram pričama u ponedeljak, 20. aprila, prenosi People.

„Pa, izgleda da je moja Ej Aj objava pokrenuola raspravu“, napisala je uz selfi. „Da razjasnim, niko mi ne plaća da pričam o ovome. Samo sam radoznala osoba.“

Dodala je da njena deca „uče o Ej Aj alatima“. Sa bivšim suprugom Rajanom Filipom ima ćerku Avu Filip (26) i sina Dikona Filipa (22), kao i sina Tenesija Tota (13) sa bivšim partnerom Džimom Totom.

„Znam mnogo osnivača koji eksperimentišu sa kodiranjem uz pomoć Ej Aja i stalno slušam o ljudima koji koriste Ej Aj u SVAKOM sektoru poslovanja“, napisala je.

Zabrinutost

Nastavila je da želi da „prizna“ zabrinutost ljudi u vezi sa upotrebom veštačke inteligencije, za koju kaže da je „opravdana“.

„Svesna sam uticaja koji ovo može imati na radna mesta u mnogim industrijama. Razumem i ekološke brige“, napisala je. Data centri koji pokreću Ej Aj sisteme „zahtevaju velike količine energije, vode i stvaraju elektronski otpad“, što, prema kritičarima, može imati ozbiljan uticaj na životnu sredinu.

Zvezda je dodala: „Duboko mi je stalo do lokalnih zajednica. I imam zabrinutosti u vezi sa razvojem AGI-ja (opšte veštačke inteligencije).“

„Ne verujem da bi računari trebalo da zamene čovečanstvo“, dodala je.

Glumica je zatim zaključila objavu svojom namerom da nauči „što je više moguće“ i da bude „informisana o ovoj tehnološkoj revoluciji“.

„Ako želite da učite zajedno sa mnom — sjajno, hajde da to uradimo! Ako ne želite, i to je u redu“, pisalo je u njenoj objavi.

Stav

Njene izjave od 20. aprila o učenju o tehnološkim napretcima nadovezale su se na video koji je objavila 16. aprila.

„Ono što sam naučila o tehnologiji jeste da, ako od samog početka ne stekneš bar osnovno razumevanje, ona te jednostavno prestigne“, rekla je u videu. „Zato moraš stalno da učiš pomalo, samo da bi bio u koraku.“

U opisu objave je napisala da žene imaju tri puta veću verovatnoću da rade u poslovima koje će automatizovati veštačka inteligencija, „a ipak žene koriste Ej Aj u proseku 25% manje nego muškarci“.

