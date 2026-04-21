Tokom raznih slavlja u Srbiji, trpeza je gotovo uvek ista – obilna, masna i teška za stomak. Pečenje, kolači, testa i nezaobilazna ruska salata dominiraju, a uz dug boravak za stolom i minimalno kretanja, problemi brzo dolaze na naplatu.

Iako lekari godinama upozoravaju na posledice prejedanja, broj pacijenata sa tegobama poput nadutosti, bolova, grčeva, zatvora ili dijareje ne opada.

Gastroenterolog Radoje Doder upozorava da posledice mogu biti mnogo ozbiljnije nego što se misli – i da pojedini pacijenti zbog loše ishrane završavaju čak i na operacionom stolu.

„Ne možemo da se prejedamo tokom slavlja i mislimo da ćemo sve rešiti brzom dijetom posle. To ne funkcioniše. Važno je imati meru od samog početka, a ne dozvoliti da hrana upravlja našim navikama“, naglašava on.

Masna hrana – okidač za ozbiljne probleme

Prema njegovim rečima, najrizičnija je upravo teška, masna hrana.

„Kod ljudi koji su već u riziku, ovakva ishrana može dovesti do pankreatitisa, upale žučne kese, pa čak i do operacija. Praznici su veliki test za ove organe“, upozorava Doder.

Posebno je opasan nagli prelazak sa posne na mrsnu hranu.

„Ako neko ima kamen u žučnoj kesi, nagli unos masne hrane može da izazove začepljenje, pojavu žutice i ozbiljne komplikacije koje često zahtevaju hiruršku intervenciju“, objašnjava on.

Zato savetuje jasan pristup:

hrana ne sme da se priprema na masti i zapršci

prednost treba dati barenim jelima ili onima pripremljenim na zdravijim, nezasićenim mastima

Koliko jaja je bezbedno?

Kada je reč o jajima, koja su čest deo praznične trpeze, ključ je u umerenosti.

„Ako su jaja jedini izvor proteina, može ih biti i više, ali ako jedemo i meso, ne bi trebalo prelaziti dva dnevno. Najvažnije je da ishrana bude raznovrsna“, kaže doktor.

Nadutost i bol – znak da ste preterali

Nadutost je, prema njegovim rečima, jedan od najčešćih problema i pre i posle praznika.

Teška hrana remeti rad creva i narušava balans bakterija u organizmu, što dovodi do zadržavanja gasova, neprijatnosti i bolova.

„Hranu koja se teško vari treba izbegavati, jer organizam to brzo ‘vrati’ kroz tegobe“, zaključuje Doder.