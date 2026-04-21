Sezona Bik traje od 19. aprila do 20. maja 2026. i donosi potpuno drugačiju energiju u odnosu na brz i haotičan period Ovan. Sada je vreme za usporavanje, stabilnost i uživanje u malim stvarima.

Pod uticajem Venere, planete ljubavi i lepote, fokus se prebacuje na emocije, sigurnost, novac i odnose koji imaju realnu vrednost. Ukratko – manje drame, više konkretnih odluka.

Evo šta očekuje svaki znak:

Ovan

Spustite loptu. Posle intenzivnog perioda, sada učite da budete strpljiviji i stabilniji. Početak maja donosi priliku da rizikujete – ali ovaj put pametno. Kraj sezone vam vraća osećaj sigurnosti i finansijsku kontrolu.

Bik

Vaše vreme je stiglo. Fokus je na vama, vašim željama i ličnim granicama. Početak maja donosi emotivne preokrete u odnosima, dok sredina meseca otvara vrata za novi početak – lični ili ljubavni.

Blizanci

Usporite i povucite se malo iz haosa. Ova sezona vas tera da se okrenete sebi, zdravlju i unutrašnjem miru. Nije vreme za galamu – već za reset.

Rak

Vreme je za uživanje. Druženja, ljubav i kreativnost dolaze u prvi plan. Početak maja može doneti iskren razgovor u ljubavi, a kraj perioda jača prijateljstva.

Lav

Fokus se seli na dom i emocije. Moraćete da rešite nešto što ste dugo gurali pod tepih. Dobra vest? Posle toga dolazi napredak u karijeri.

Devica

Komunikacija je ključ. Ono što kažete – i kako kažete – sada pravi razliku. Učenje, putovanja i nove ideje donose vam važne uvide.

Vaga

Novac i vrednosti dolaze u prvi plan. Moraćete da presečete gde trošite energiju (i pare). Od sredine maja – stabilnija situacija i bolja kontrola.

Škorpija

Veliki trenutak za vas. Početak maja donosi kulminaciju emocija i važne odluke. Odnosi dolaze na test – ali ono što preživi, postaje jače nego ikad.

Strelac

Vreme je da očistite glavu. Oslobađate se starih obrazaca i ulazite u zdravije rutine. Male promene sada prave veliku razliku kasnije.

Jarac

Manje ozbiljnosti, više uživanja. Kreativnost i ljubav izlaze u prvi plan. Ako se opustite, ova sezona vam može doneti nešto baš lepo.

Vodolija

Porodica i dom traže pažnju. Mogući su važni razgovori i odluke koje menjaju vaš unutrašnji osećaj sigurnosti. Stabilnost dolazi iznutra

Ribe

Otvarate se za nove ideje i komunikaciju. Vaše reči sada imaju težinu – iskoristite to. Moguće su dobre vesti ili važni kontakti.