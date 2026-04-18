Prvi maj je dan u godini kada mnogi kolektivno precene svoje mogućnosti kada su jelo i piće u pitanju.

Dok pakujete stvari i planirate roštilj, verovatno vas muči ista briga, da nečega ne zafali.

Istina je da hrana koja ostane i završi u kanti predstavlja samo bačen novac.

Dobra organizacija za Prvi maj znači da gosti odu siti, a da vaš budžet ne bude ozbiljno opterećen.

Matematika roštilja

Najčešća greška je kupovina po kilogram mesa po osobi.

Ako planirate mešano meso, standardna mera je 400 do 500 grama sirovog mesa po odrasloj osobi.

Za grupu od 10 ljudi to znači ukupno 4 do 5 kilograma mesa.

Ova količina je uglavnom dovoljna ako uzmete u obzir da će se služiti hleb, salate i prilozi.

Pametan izbor namirnica za Prvi maj

Da biste uštedeli, najbolje je fokusirati se na ćevape, pljeskavice i piletinu jer su najpovoljniji i brzo se troše.

Svinjski vrat i krmenadle su bolji izbor za manja okupljanja jer kosti povećavaju težinu, a smanjuju stvarnu količinu mesa.

Planiranje za Prvi maj uključuje i kupovinu sezonskog povrća umesto skupih uvoznih proizvoda.

Mladi luk, rotkvice i kupus salata su jeftini klasici koji se odlično slažu uz roštilj.

Piće bez viška

Kod pića se često kupuje previše i ostane mnogo otvorenih flaša.

Za druženje od oko 5 do 6 sati računajte 3 do 4 pića po osobi.

Za 10 ljudi to je otprilike dva paketa piva sa po 10 do 12 flašica i oko 3 litra vina kao gornja granica.

Ne zaboravite vodu i planirajte bar jedan litar po osobi.

Dodaci koji zasite i čuvaju budžet

Hleb je jedan od najboljih načina da se uštedi, pa umesto skupih peciva možete koristiti obične vekne koje se kratko zapeku na roštilju.

Domaći namazi poput urnebesa ili kajmaka daju bogat utisak uz mali trošak.

Krompir pečen u foliji u žaru je jednostavan i jeftin prilog koji svi vole.

Uz dobre priloge ljudi prirodno jedu manje mesa, što dodatno smanjuje troškove.

