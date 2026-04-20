Posle prazničnih dana, kada su stolovi puni hrane i teško je stati na jednoj porciji, mnogi osećaju težinu i opterećenje u organizmu. Upravo tada u fokus dolazi zdravlje jetre – organa koji ima ključnu ulogu u detoksikaciji, naročito u savremenom načinu života koji često podrazumeva masnu i obilnu ishranu.

Poznati nutricionista Momčilo Matić objašnjava da povremeno preterivanje nije razlog za paniku, ali da dugotrajne loše navike mogu ostaviti posledice.

„Ako se opustimo dva do tri dana, to nije problem. Međutim, oni koji duže vreme jedu nezdravu hranu trebalo bi da razmisle o čišćenju i detoksikaciji jetre“, ističe dr Matić.

Posebno upozorava na one koji često konzumiraju tešku i začinjenu hranu. Za njih je, kaže, redovno „resetovanje“ organizma veoma važno. Kao jedno od najefikasnijih prirodnih rešenja izdvaja čaj od maslačka, koji se može dodatno obogatiti propolisom, polenom, đumbirom u prahu, cimetom ili limunom.

Jutarnja rutina koja pravi razliku

Matić naglašava da je ključ u pravilnom početku dana. Ovaj napitak treba piti ujutru, na prazan stomak, ali uz jedan važan korak pre toga.

„Pre doručka treba popiti čašu tople vode. Ona je odlična za detoksikaciju. Nije važno koja je voda, može i iz česme – bitno je da bude topla“, objašnjava on.

Dodaje da je idealno popiti čak dve čaše tople vode kako bi se organizam dodatno „pokrenuo“ i očistio.

Šta je sa sodom bikarbonom?

Iako se često pominje kao pomoć u detoksikaciji, soda bikarbona nije univerzalno rešenje. Matić upozorava da, iako može imati pozitivan efekat zbog svoje bazne reakcije, kod nekih ljudi može izazvati neželjene posledice.

Zato naglašava da je unos tečnosti, pre svega vode, najvažniji korak za zdravlje jetre i organizma u celini.

Još jedan trik za kontrolu težine

Za one koji žele da smršaju, nutricionista ima još jedan jednostavan savet. Iako se najčešće preporučuje topla voda, hladna voda može imati dodatnu prednost – duže se zadržava u organizmu i može pojačati osećaj sitosti, što pomaže u kontroli unosa hrane.

Na kraju, poruka je jasna – nema brzih rešenja, ali uz male promene u svakodnevnim navikama, jetra može da funkcioniše bolje, a organizam da se lakše izbori sa svim opterećenjima.