Čajevi nisu samo prijatni, topli napici za opuštanje, nego mogu imati i razne pozitivne učinke na organizam. Često se koriste za podršku zdravijeg načina života, pa čak i kao dodatnu pomoć kod regulacije telesne težine.
Naravno, sam čaj ne može napraviti čudo; bez uravnotežene ishrane i zdravih navika neće dovesti do značajnog gubitka kilograma. Ipak, može biti koristan saveznik u procesu mršavljenja te u podsticanju prirodnog čišćenja organizma.
Po ovim svojstvima najpoznatiji su zeleni i žuti čaj, no tu je i manje poznat oolong čaj.
Oolong čaj jedan je od najzdravijih i njegov uticaj na organizam je izrazito povoljan. Između ostalog, ovaj čaj sprečava stvaranje masnoća i podstiče mršavljenje, a pomaže i pri snižavanju holesterola.
Sadrži snažne antioksidanse poput polifenola, theaflavina, thearubigina i EGCG-a koji donose brojne benefite.
Zdravstveni portal Healthline piše da oolong čaj pomaže u borbi s dijabeteseom jer olakšava insulinsku rezistenciju i smanjuje upale.
Takođe, studije pokazuju povezanost između konzumacije ovog čaja i smanjenja rizika od dijabetesa tipa 2.
Nekoliko studija pokazalo je da redovna konzumacija ovog čaja snižava krvni pritisak i holesterola, a ima pozitivan uticaj i na zdravlje srca.
Oolong čaj takođe ima uticaj na mozak pa je njegova konzumacija povezana s poboljšanjem funkcije mozga i pamćenjem.
Osim toga, redovno ispijanje ovog čaja povezano je s većom mineralnom gustinom kostiju zbog čega su one manje sklone prelomima.
Iako se oolong čaj smatra sigurnim, ne biste ga trebali konzumirati u prevelikim količinama. Preporučena dnevna doza ovog čaja je 3-4 šoljice dnevno budući da sadrži tein koji u velikim količinama može uzrokovati nuspojave poput nesanice, glavobolje i anksioznosti.
