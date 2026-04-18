Čajevi nisu samo prijatni, topli napici za opuštanje, nego mogu imati i razne pozitivne učinke na organizam. Često se koriste za podršku zdravijeg načina života, pa čak i kao dodatnu pomoć kod regulacije telesne težine.

Naravno, sam čaj ne može napraviti čudo; bez uravnotežene ishrane i zdravih navika neće dovesti do značajnog gubitka kilograma. Ipak, može biti koristan saveznik u procesu mršavljenja te u podsticanju prirodnog čišćenja organizma.

Po ovim svojstvima najpoznatiji su zeleni i žuti čaj, no tu je i manje poznat oolong čaj.

Oolong čaj jedan je od najzdravijih i njegov uticaj na organizam je izrazito povoljan. Između ostalog, ovaj čaj sprečava stvaranje masnoća i podstiče mršavljenje, a pomaže i pri snižavanju holesterola.

Sadrži snažne antioksidanse poput polifenola, theaflavina, thearubigina i EGCG-a koji donose brojne benefite.