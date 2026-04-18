Kofein ubrzava prolazak hrane kroz želudac i time može da ometa pravilnu apsorpciju lekova. Zbog toga se smanjuje njihovo dejstvo, a neki lekovi, kao što su oni za štitnu žlezdu, antidepresivi ili terapija za astmu, mogu postati potpuno neefikasni. Ovo može dovesti i do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Kako biste izbegli ovu grešku, lekove uzimajte sa čašom mlake vode na prazan stomak, a kafu pijte najmanje sat vremena kasnije. Mleko, kao ni čajevi koji sadrže kofein, ne pomažu u rešavanju problema jer i oni mogu ometati apsorpciju. Zato je za što efikasniju terapiju važna pravilna vremenska organizacija jutarnjih navika.