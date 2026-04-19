Skidanje sala sa struka, takozvanih "spojlera", zahteva kombinaciju pravilne ishrane, fizičke aktivnosti i zdravih navika. Nije dovoljno osloniti se samo na dijetu, ali je važno smanjiti unos šećera, soli i brze hrane, a u ishranu uvesti više voća i povrća uz kontrolu kalorija.

Redovno kretanje igra ključnu ulogu. Pored ciljanih vežbi za stomak, preporučuje se i opšta fizička aktivnost poput hodanja. Važan faktor su i san i stres, jer nedostatak odmora i pojačan stres mogu dovesti do nakupljanja masti u predelu stomaka.

Vežbe poput klasičnih i kosih trbušnjaka, "ruskog tvista" i biciklističkih trbušnjaka pomažu u jačanju mišića tog dela tela. Uz sve to, značajnu ulogu ima i samopouzdanje, jer osobe koje veruju u sebe često postižu brže i vidljivije rezultate.